柯文哲指邦交國數量是迷思 外交部批發言傷及友邦情感
民眾黨主席柯文哲27日接受Podcast節目專訪時表示，他不在意邦交國的數量，稱幫邦交國是迷思。對此，外交部表示，鞏固邦交國與發展非邦交國的實質關係，兩者並不衝突；外交部也批評，柯文哲的發言恐傷及友邦情感，也引起友邦誤解，非國人所樂見。
記者邱新博／台北報導
外交部發言人劉永健表示，鞏固邦交國與發展非邦交國的實質關係，兩者並不衝突。外交部也沒有孰輕孰重的選擇，而是兼顧邦交並同時發展與理念相近國家的實質關係。外交部要強調，我國友邦長年協助台灣參與國際組織，在國際場域上為台灣仗義執言，對台灣非常重要。
劉永健指出，外交部對友邦在國際組織中，展現道德勇氣與聲援支持也表示誠摯的感謝，但柯文哲的發言恐傷及友邦情感，也引起友邦誤解，相信也非國人所樂見。
柯文哲昨接受Podcast「軍事相對論」節目專訪時表示，邦交國是迷思，因為跟中國關係不好，才會被挖牆腳，如果兩岸關係沒那麼緊張，也不見得邦交國會搶這麼多。
被問到若邦交國歸零，是否也沒關係？柯文哲說，「對啊，我的態度是這樣」，他認為實質關係比重要，且中國在國際上打壓就是因為兩岸關係不好，一切自然就好。