動物用藥檢驗新招！一流程驗170種 農藥所獲7國發明專利
禽畜水產品的用藥相當多樣，但各自有不同的公告分析方法，完成所有檢驗需要7到14天。農業部農藥所團隊開發2類動物用藥快速萃取套件，每批次可以處理20件樣品，檢驗時間只要20到25分鐘，目前已獲得台、美、日、中、德、英、法等7國專利，可供集貨場及大型通路之自主檢驗之用。
記者林志怡／台北報導
農藥所殘留管制組副研究員林韶凱表示，孔雀綠、結晶紫及其代謝物、四環黴素類抗生素、抗生素及其代謝物等動物用藥，完整分析需以17種流程進行檢驗，不但檢驗成本高、時程長，且需耗費大量溶劑沖堤與淨化，檢驗報告需要7到14天的時間才能完成，每間實驗室每天能處理的樣品量僅約10-20件。
針對農藥所新開發的檢驗方式，林韶凱表示，農藥所與廠商研發2類動物用藥快速萃取套件，每批次處理20件樣品，每件樣品平均出具檢驗報告時間僅需20-25分鐘，且可同時檢驗123種多重動物用藥以及47種極性動物用藥，人力成本減少85%、檢驗效率與檢驗量能皆可提升36倍，溶劑及耗材使用量減少85%，兼具環保特性，皆為目前全球最快的動物用藥檢驗前處理技術。
此外，農藥所表示，一系列的萃取技術已取得臺灣、美國、日本、中國、德國、英國、法國等7國發明專利。類人工智慧質譜自動化演算技術已取得台灣、日本、美國發明專利，相關技術應用於畜禽產品的通路檢驗，期能於產品流入消費者前，有效攔截不合格產品。