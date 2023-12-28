彈簧刀割頸亡！網友怒轟懲處學校搜書包、人死卻噤聲　人本說話了

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全教產昨天指出，有關教育部主管的學生攜帶危險物品管理辦法窒礙難行，且又因為某高中事件相關人員遭懲處，造成寒蟬效應，許多學校怯於處理學生帶違禁品的問題，不能搜查、不能單獨詢問，否則會被家長或是人本基金會投訴、提告說是「針對」學生。
范雲、人本基金會今年初召開記者會，稱某國立高職去年底舉辦畢業旅行，出發當天校方要求學生打開行李讓教官檢查，已違反教育部主管法規「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第28點規定，學校不得搜查學生身體及其隨身攜帶的私人物品（如書包、手提包等），除非是法律有明文規定或緊急情況，或有證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁品，呼籲教育部調查並追究責任。
教育部國教署回應，會用專案小組方式到學校實地訪視，了解原因與流程及相關疏失責任。
針對新北國中生割喉案，不少網友認為是學校無法搜查書包、制止學生攜帶危險物品所致，因此湧入人本基金會臉書砲轟，「教育現場發生這麼大的事，怎麼不發表意見，還有資格稱教育基金會嗎」、「你們的愛的教育之下產生了國中生被割喉，開心了沒」、「當初開記者會覺得搜查不對要懲處校方，現在這事件為什麼完全靜悄悄」、「因為人本，讓老師不敢也不願多管閒事」、「這條命的失去就是拜貴單位所賜」、「倡議正向管教沒錯，但沒有提出管教建議，就是口嗨，有些猴子就是需要嚴格管教」、「宣揚學生人權、剝奪教師管教權，才讓校園這麼混亂」。
馮喬蘭今天透過影片表示，對於一個生命的逝去，一個學生會這樣對待另一個學生，我們心中也相當震驚跟悲痛，也思考如何讓這樣的悲劇不要再發生。
馮喬蘭指出，有一些人認為要用搜書包的方式，才能預防像這樣的悲劇，但搜書包這件事情，向來沒有辦法預防學校當中的任何問題跟暴行，更何況目前搜書包的相關規定，有明定學校須有合理懷疑、有第三人在場透過錄影存證，才能進行，這是屬於安全檢查的一部分。
馮喬蘭認為，普遍性、全部一起搜書包對校園暴力沒有任何幫助，因為通常這樣的悲劇、衝突，都是起因人的內在跟行為發生問題，有時連他自己都可能成為攻擊武器之一，所以搜書包無法預防任何事情；反而凸顯學校在面對有特殊狀況的孩子時，在輔導能力量能上不夠充分。
馮喬蘭建議要發展校園的資源輔導系統，包含學校本身的輔導室，要結合學生諮商輔導中心，少輔會結合社區的社工，甚至連結到社區有力的相關資源，共同協助學校來照顧像這樣有特殊需求的孩子。
馮喬蘭說，尤其此次案例，這個孩子本身的特殊狀況，學校事先一定知道，但可能是碰到某些限制，以至於無法進一步處理，就需要社會、社區資源的挹注，以學校為中心達成完整的輔導系統，承接住每一個孩子，讓悲劇不要再發生。
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