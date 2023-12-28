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歷時三個月審查　桂格燕麥首獲全穀標章通過

▲臺灣穀物協會致力於提高全穀及非精製雜糧的攝取，歷經三個月申請審查及籌備，宣布桂格燕麥成為臺灣首家「全穀標章驗證」取證者。（圖／品牌提供）
▲臺灣穀物協會致力於提高全穀及非精製雜糧的攝取，歷經三個月申請審查及籌備，宣布桂格燕麥成為臺灣首家「全穀標章驗證」取證者。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

臺灣民眾膳食纖維普遍取不足，顯示全穀飲食還需大力推廣。臺灣穀物協會致力於提高全穀及非精製雜糧的攝取，為提供國人更多元的市售全穀產品參考，歷經三個月申請審查及籌備，宣布桂格燕麥成為臺灣首家「全穀標章驗證」取證者，由桂格即沖即食大燕麥片、桂格有機大燕麥片、桂格原片原味大燕麥片等三項產品獲得100%全穀含量之「全穀100」標章。

臺灣穀物協會表示，依據衛福部「全穀產品宣稱及標示原則」規定並參考歐美各國作法，以「每份產品全穀所佔公克數」訂定驗證標準，全穀標章以「全穀100」、「全穀51+」、或「含25%+全穀」三種數字呈現，分別代表全穀百分比為100%、51%以上、或25%以上，數字越高、代表產品全穀比例越高，幫助民眾自我評估每日食用全穀含量是否足夠。

臺灣市售之桂格燕麥片由佳格食品集團臺灣製造，燕麥原料100%來自澳洲，使用整顆燕麥不經切割製成，保留燕麥中的水溶性膳食纖維。佳格食品集團率先於2023年底成為臺灣第一間通過「全穀標章驗證」的食品大廠，桂格即沖即食大燕麥片、桂格有機大燕麥片、桂格原片原味大燕麥片三項產品更囊括全穀100驗證編號前三名，顯示對全穀食品推廣積極重視。

主導全穀標章啟動的臺灣穀物協會第四屆理事長賴喜美表示，透過全穀食品驗證標章作為民眾安心選擇之管道，已成為全球各國推動全穀食品的不二法門，此次全穀標章推動獲得不少廠商積極響應，而桂格燕麥片是成功獲得臺灣全穀標章驗證的首家品牌大廠。

提高全穀食品的攝取已經成為國際重要趨勢！全穀保留麩皮與胚芽，含豐富微量營養素如維生素Ｂ群、維生素Ｅ及多元不飽和脂肪酸，更提供膳食纖維與植化素(生物活性物質)。國健署資料顯示，民眾因為對全穀認知不足、挑選困難，導致全穀飲食不普及，因此，強化市場辨識性、推動全穀標章驗證制度勢在必行。

臺灣穀物協會表示，越來越多科學證據顯示提高全穀食品的攝取對國人健康有多元好處。全穀纖維幫助消化健康，有鑑於各年齡層皆有膳食纖維攝取不足現象，且年齡越輕攝取越不足，期盼未來更多廠商響應加入全穀標章驗證行列、共同推動全齡飲食健康。

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▲臺灣市售之桂格燕麥片由佳格食品集團臺灣製造，燕麥原料100%來自澳洲，使用整顆燕麥不經切割製成，保留燕麥中的水溶性膳食纖維。（圖／品牌提供）
▲臺灣市售之桂格燕麥片由佳格食品集團臺灣製造，燕麥原料100%來自澳洲，使用整顆燕麥不經切割製成，保留燕麥中的水溶性膳食纖維。（圖／品牌提供）
▲佳格食品集團率先於2023年底成為臺灣第一間通過「全穀標章驗證」的食品大廠。（圖／品牌提供）
▲佳格食品集團率先於2023年底成為臺灣第一間通過「全穀標章驗證」的食品大廠。（圖／品牌提供）

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