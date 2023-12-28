割頸案國中部傳出「將裁撤」！校長強調：不放棄每個孩子

新北國三生遭割喉亡　侯友宜提4點呼籲：校園安全零容忍

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者葉政勳攝，2023.12.28）
▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者葉政勳攝，2023.12.28）

記者余祥／台北報導

新北市國中生遭割頸身亡引發關注。國民黨總統候選人侯友宜今（28）日表示，年輕生命的逝去，令全國民眾深感悲痛，在這個時刻，家屬、同校師生的情緒，是他們必須首要考量的，在遺憾事件背後，校園安全及霸凌問題、諮商輔導資源、社會安全網、相關法規規範，更是全國必須一起嚴肅面對的問題。

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侯友宜說，面對暴力、毒品、詐騙、幫派犯罪，早已結合在一起，危害社會治安，更嚴重入侵校園，造成孩子成長過程危機四伏，甚至可能走上不歸路，他們必須拿出態度，向犯罪宣戰，拒絕黑暗勢力繼續影響台灣、影響下一代。

他提出四點呼籲：第一、面對家屬及許多民眾的心聲，希望對現行「少年事件處理法」不足進行檢討。政府應參照日本、韓國經驗，尤其針對重大犯罪部份，在年齡、管束、刑責等規定上重新檢視。

第二、面對校園暴力與霸凌現象的高度關聯，政府應參考日本訂定《防止校園霸凌對策推進法》的精神，包括加強道德教育、早日發現校園霸凌行為的措施、注意利用網路的校園霸凌行為、對受霸凌兒少和監護人提供援助、對霸凌者進行懲戒及輔導，若認為校園霸凌行為可作犯罪行為對待，與當地警方開展合作等。以更積極態度面對校園霸凌問題，提供更多資源，協助預防、儘早發現及事發處理，給予高關懷對象更多輔導作為。

第三、在校園安全檢查部分，教育部應立刻檢討現行規範與實務上的落差，並對於校園輔導、親職及家庭教育的人力、資源不足，政府應挹注更多資源，提升人力、經費，提供孩子成長過程更細緻的同理與關懷，健全孩子身心發展及家庭功能。同時也要強化社會安全網絡，串聯公私互助力量，做好各系統間的整合及轉銜，以預防代替補破網。

第四、校園安全事件，並非單一地區、單一事件，而是全國必須一起面對的嚴肅問題。尤其面對黑幫侵入校園、吸引青少年犯罪的嚴重趨勢，政府必須對於吸收未成年的幫派分子，不論主從，都要加重量刑，一定要防止犯罪行為進入校園，侵害我們的下一代。

侯友宜說，面對遺憾事件，讓他們以同理與關懷的力量，避免傷痛繼續擴大，同時一起面對問題、解決困境、彌補不足，竭盡全力，讓遺憾減少、不再發生，還給孩子們一個平安的環境。

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