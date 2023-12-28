新北國三生遭割喉亡　侯友宜提4點呼籲：校園安全零容忍

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他提出四點呼籲：第一、面對家屬及許多民眾的心聲，希望對現行「少年事件處理法」不足進行檢討。政府應參照日本、韓國經驗，尤其針對重大犯罪部份，在年齡、管束、刑責等規定上重新檢視。
第二、面對校園暴力與霸凌現象的高度關聯，政府應參考日本訂定《防止校園霸凌對策推進法》的精神，包括加強道德教育、早日發現校園霸凌行為的措施、注意利用網路的校園霸凌行為、對受霸凌兒少和監護人提供援助、對霸凌者進行懲戒及輔導，若認為校園霸凌行為可作犯罪行為對待，與當地警方開展合作等。以更積極態度面對校園霸凌問題，提供更多資源，協助預防、儘早發現及事發處理，給予高關懷對象更多輔導作為。
第三、在校園安全檢查部分，教育部應立刻檢討現行規範與實務上的落差，並對於校園輔導、親職及家庭教育的人力、資源不足，政府應挹注更多資源，提升人力、經費，提供孩子成長過程更細緻的同理與關懷，健全孩子身心發展及家庭功能。同時也要強化社會安全網絡，串聯公私互助力量，做好各系統間的整合及轉銜，以預防代替補破網。
第四、校園安全事件，並非單一地區、單一事件，而是全國必須一起面對的嚴肅問題。尤其面對黑幫侵入校園、吸引青少年犯罪的嚴重趨勢，政府必須對於吸收未成年的幫派分子，不論主從，都要加重量刑，一定要防止犯罪行為進入校園，侵害我們的下一代。
侯友宜說，面對遺憾事件，讓他們以同理與關懷的力量，避免傷痛繼續擴大，同時一起面對問題、解決困境、彌補不足，竭盡全力，讓遺憾減少、不再發生，還給孩子們一個平安的環境。
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