暖心雇主鍥而不捨 助腦傷待業者穩定就業

嘉義在地人阿學原本有大好前途，卻在一次通勤上班途中不慎車禍，留下腦傷且左半邊肢體不太協調等後遺症，找工作也常因身體因素被雇主婉拒，他找上勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心協助，就服員嘗試多次推介無果後，決定運用「職場學習及再適應計畫」，媒合至社團法人嘉義縣精神康扶之友協會擔任行政人員，待3個月慢慢適應職場後，再導入「僱用獎助措施」，幫助阿學站穩腳跟，他開心表示「原本有點排斥，現在工作已漸入佳境，感謝雇主給予包容！」
記者黃敬堯/嘉義報導
社團法人嘉義縣精神康扶之友協會自民國83年成立發展至今已在嘉義縣市拓展6個據點，總幹事陳素綢表示「協會平常就是在幫助身心障朋友，若有工作職缺當然願意優先聘用！」於是在嘉義就業中心業務督導員張華玉的推介下僱用阿學，起初讓他擔任文書行政職，另協助作業所身心障礙學員學習代工、烘焙工作，起初阿學因壓力而退縮開始逃避工作，常請假或突然找不到人，深入了解後發現問題出在工作內容，剛好民雄日間照顧服務中心成立，陳總幹事將工作內容告訴阿學，表示願意為他調整工作內容，也鼓勵他再嘗試看看。
雲嘉南分署長劉邦棟指出，「職場學習及再適應計畫」是鼓勵雇主聘僱中高齡及高齡或是身心障礙者等特定對象，幫助他們在職場上有緩衝時間逐步適應，因此給予最長3個月的職場學習及再適應津貼及雇主行政管理與輔導費，減輕用人單位的人事負擔；「僱用獎助措施」則是希望能提高雇主僱用意願，協助弱勢民眾就業，只要僱用公立就業服務機構所推介的特定身分失業勞工滿30日以上，將補助雇主每人每月9千至1萬5千元的獎助費用、最長發給12個月，計畫詳情可向雲嘉南各就業中心洽詢。