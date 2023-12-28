2023年民眾網購最愛10類產品　行李箱翻倍、麥當勞電子票券整年夯

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📍「旅遊商機」爆發 行李箱翻倍賣
根據交通部觀光局最新統計，截至10月國人出國人次已突破960萬，解封出遊熱潮持續延燒。2023年momo行李箱銷售年增高達近200%，尤以28吋以上、輕量硬殼、耐磨飛機輪為出國旅行的首選款式。
📍「智慧家電」重塑生活模式
隨著科技發展，「智慧家電」重塑現代居家生活模式，像是掃地機依AI判斷髒污程度變更清潔模式、智能電動牙刷AI感測自動校準潔牙力道等。momo進一步根據銷售分享，因應現代人繁忙卻又講究質感的生活追求，近年「掃地機」已然成為居家新標配，站上掃地機銷售即較去年成長超過30%。
📍消費數位化 催生「電子票券」
電子票券儲存於手機並可隨時兌換，同時享有線上優惠下單再到實體兌換的吸引力，站上電子票券2023年銷售年增超過80%，又以「連鎖餐飲票券」最受歡迎，如麥當勞、漢堡王、星巴克等，此外飯店住宿券、玩樂生活券、美容紓壓券也擁有高人氣。
📍口罩令解除「脫罩商機」狂飆
睽違多時口罩令終於在2023年解除，推動專櫃彩妝買氣顯著提升，較去年成長約40%，又以經典明星底妝、人氣新色唇彩為兩大重點熱銷商品，能展現個人風格的香水及香氛也備受青睞。
📍「寵物商機」發燒
根據農委會寵物登記統計，去年底犬貓合計登記數量已達222萬隻，且呈現持續增長趨勢。2023年momo站上寵物商品銷售力道強勁，銷售年增達雙位數，同時觀察到，現今飼主視毛小孩為重要家人，願意投入更多預算照顧其健康保健與生活品質，展現出「寵物保健」、「智慧養寵」及「無穀飼料」三大消費趨勢。
📍「保健食品」網購補貨消費日常
透過網購「補貨」成為消費新日常。momo根據銷售觀察，需定期回購、體積較大、重量偏重的商品，消費者更傾向利用網路補貨，加上momo獨規大組數、獨家優惠價的優勢，皆是觸動消費者回購的關鍵， momo整體保健食品銷售年增達雙位數，機能保健、循環保健、運動代餐、成人營養、美妍美體等保健食品皆熱銷。
📍「復古風潮」再起瘋搶adidas samba
從韓團女星、歐美名人的出街穿搭，到各大社群平台的ootd搭配，復古回歸的adidas samba無疑掀起2023年現象級搭配風潮，預計2024年將持續風靡全球。潮人必備鞋款，包含New Balance 373、550、996、9060等強大的鞋型陣容。
📍瑪利歐、寶可夢吸粉無數
像是人氣長紅的超級瑪利歐兄弟，除接連推出的電玩遊戲屢獲好評，今年上映的動畫版電影已在全球賣破13.6億美元(約423億台幣)票房，成為影史最賣座電玩遊戲改編電影，也是2023年度全球票房第二名；風靡全球的IP寶可夢，從動畫、卡牌、遊戲、電影、鞋包服飾聯名等產品不斷推陳出新，不僅牢牢抓住資深粉絲，也吸引了許多新粉關注。
📍美食預算提升「進口水果」夯
出國伴手禮熱潮，連帶掀起進口水果訪親送禮需求， momo站上進口水果及原裝果汁買氣成長，其中以各年齡層都喜愛的進口蘋果汁最受歡迎，業績年增突破100%；無籽香甜的麝香葡萄自家享用或訪親送禮兩相宜，中秋送禮旺季繳出銷售年增50%佳績；而擁有喜慶紅色外觀的櫻桃亦是送禮首選。
📍「居家專業沙龍」崛起
在家即可享有髮廊般享受的「頂級吹風機」成為消費者優先選購的指標，dyson Supersonic吹風機即繳出最高單月狂銷破4000台佳績；「沙龍洗護髮」，AVEDA、巴黎卡詩、摩洛哥優油、資生堂專業美髮等同樣備受青睞。