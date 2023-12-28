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2023年民眾網購最愛10類產品　行李箱翻倍、麥當勞電子票券整年夯

▲momo購物網公布2023年熱賣的10大類商品，包含了因為疫情解封後讓行李箱大賣，同時結合線上優惠可以到實體店面兌換的電子票券也成為新型態消費行為。（圖／官方提供）
▲momo購物網公布2023年熱賣的10大類商品，包含了因為疫情解封後讓行李箱大賣，同時結合線上優惠可以到實體店面兌換的電子票券也成為新型態消費行為。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2023年即將迎來尾聲，今年大家都買什麼？台灣網購龍頭momo購物，今（28）日公布《2023網購消費趨勢》，分析了十大類型熱門商品。因防疫政策鬆綁，解封出遊成為最夯議題，旅遊商機強勢回溫；而脫罩後消費者開始拚顏值，流行彩妝更加活絡；消費數位化，使用彈性便利的電子票券則在今年成為大勢；此外，今年度大人小孩話題環繞著寶可夢、瑪利歐。

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📍「旅遊商機」爆發 行李箱翻倍賣

根據交通部觀光局最新統計，截至10月國人出國人次已突破960萬，解封出遊熱潮持續延燒。2023年momo行李箱銷售年增高達近200%，尤以28吋以上、輕量硬殼、耐磨飛機輪為出國旅行的首選款式。

📍「智慧家電」重塑生活模式

隨著科技發展，「智慧家電」重塑現代居家生活模式，像是掃地機依AI判斷髒污程度變更清潔模式、智能電動牙刷AI感測自動校準潔牙力道等。momo進一步根據銷售分享，因應現代人繁忙卻又講究質感的生活追求，近年「掃地機」已然成為居家新標配，站上掃地機銷售即較去年成長超過30%。

📍消費數位化 催生「電子票券」

電子票券儲存於手機並可隨時兌換，同時享有線上優惠下單再到實體兌換的吸引力，站上電子票券2023年銷售年增超過80%，又以「連鎖餐飲票券」最受歡迎，如麥當勞、漢堡王、星巴克等，此外飯店住宿券、玩樂生活券、美容紓壓券也擁有高人氣。

📍口罩令解除「脫罩商機」狂飆

睽違多時口罩令終於在2023年解除，推動專櫃彩妝買氣顯著提升，較去年成長約40%，又以經典明星底妝、人氣新色唇彩為兩大重點熱銷商品，能展現個人風格的香水及香氛也備受青睞。

📍「寵物商機」發燒

根據農委會寵物登記統計，去年底犬貓合計登記數量已達222萬隻，且呈現持續增長趨勢。2023年momo站上寵物商品銷售力道強勁，銷售年增達雙位數，同時觀察到，現今飼主視毛小孩為重要家人，願意投入更多預算照顧其健康保健與生活品質，展現出「寵物保健」、「智慧養寵」及「無穀飼料」三大消費趨勢。

▲（示意圖／Pixabay）
▲根據農委會寵物登記統計，去年底犬貓合計登記數量已達222萬隻，同時，2023年momo站上寵物商品銷售力道強勁，銷售年增達雙位數。（示意圖／Pixabay）
📍「保健食品」網購補貨消費日常

透過網購「補貨」成為消費新日常。momo根據銷售觀察，需定期回購、體積較大、重量偏重的商品，消費者更傾向利用網路補貨，加上momo獨規大組數、獨家優惠價的優勢，皆是觸動消費者回購的關鍵， momo整體保健食品銷售年增達雙位數，機能保健、循環保健、運動代餐、成人營養、美妍美體等保健食品皆熱銷。

📍「復古風潮」再起瘋搶adidas samba

從韓團女星、歐美名人的出街穿搭，到各大社群平台的ootd搭配，復古回歸的adidas samba無疑掀起2023年現象級搭配風潮，預計2024年將持續風靡全球。潮人必備鞋款，包含New Balance 373、550、996、9060等強大的鞋型陣容。

📍瑪利歐、寶可夢吸粉無數

像是人氣長紅的超級瑪利歐兄弟，除接連推出的電玩遊戲屢獲好評，今年上映的動畫版電影已在全球賣破13.6億美元(約423億台幣)票房，成為影史最賣座電玩遊戲改編電影，也是2023年度全球票房第二名；風靡全球的IP寶可夢，從動畫、卡牌、遊戲、電影、鞋包服飾聯名等產品不斷推陳出新，不僅牢牢抓住資深粉絲，也吸引了許多新粉關注。

▲《超級瑪利歐兄弟》電影版改編自同名電玩遊戲。（圖／UIP提供）
▲《超級瑪利歐兄弟》電影版大賣，也帶動周邊產品暢旺。（圖／UIP提供）
📍美食預算提升「進口水果」夯

出國伴手禮熱潮，連帶掀起進口水果訪親送禮需求， momo站上進口水果及原裝果汁買氣成長，其中以各年齡層都喜愛的進口蘋果汁最受歡迎，業績年增突破100%；無籽香甜的麝香葡萄自家享用或訪親送禮兩相宜，中秋送禮旺季繳出銷售年增50%佳績；而擁有喜慶紅色外觀的櫻桃亦是送禮首選。

📍「居家專業沙龍」崛起

在家即可享有髮廊般享受的「頂級吹風機」成為消費者優先選購的指標，dyson Supersonic吹風機即繳出最高單月狂銷破4000台佳績；「沙龍洗護髮」，AVEDA、巴黎卡詩、摩洛哥優油、資生堂專業美髮等同樣備受青睞。

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