《少林足球》六師弟現身台灣 野生林子聰赴龍山寺還願
港星林子聰綽號「肥仔聰」，以周星馳電影《少林足球》的六師弟「輕功水上飄」一角打響知名度。日前他帶著一家四口和岳母來台灣旅遊、還願，一行人闊別台灣4、5年，短短4天，排滿了美食、夜市、放天燈等行程，兒子滔滔在寫天燈祝禱詞，一時心急將「大吉大利」誤寫為「大古大利」，緊張詢問願望是否會因此失效，可愛模樣讓親友不禁莞爾。
記者羅凌筠／綜合報導
林子聰育有8歲兒子滔滔、5歲女兒菲菲，2個孩子都遺傳到他的藝術、熱情細胞，林子聰寵愛孩子沒極限，常常任兩個孩子黏在他身上，菲菲揉捏他的五官做鬼臉，他也不以為忤。林子聰透露，2個孩子得來不易，巧合的是，孩子都是來龍山寺祈願後，就順利來到世上，所以他對龍山寺有特別的感情，這次特地來龍山寺祈福還願。
林子聰透露岳母心心念念台灣素食，經紀公司艾迪昇特地訂了米其林素食餐廳，犒賞一家人。當宮保雞丁、鮑魚魚翅、四神湯等「素菜」一一端上桌，岳母瞪大眼睛，直呼不敢相信，素菜的外觀與口感，可以如此顛覆以往感受，每一道菜她都仔細拍照，隨後發到朋友群組獻寶，收到香港朋友們的好評，讓岳母頗為得意，林子聰讚嘆：「台灣的素食確實沒話說，方便又美味。」
林子聰帶著家人從基隆玩起，遇到下雨也不減玩樂興致，在便利商店買了輕便雨衣就繼續遊玩，2個孩子對台灣特有的夜市文化大感驚奇，大啖烤魷魚、香腸和生煎包，還在射氣球、彈珠攤前流連忘返，贏到布娃娃才依依不捨離開。2個孩子首次體驗放天燈，林子聰表示很期待能來台灣拍電影，劇本都已經想好，他說：「巧不巧，我想好的劇本就跟放天燈有關。」要粉絲拭目以待。
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