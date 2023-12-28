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2024元旦便民利多上路　陳建仁：讓民眾真正感受新措施的好處

▲2024元旦多項利民措施上路，行政院長陳建仁於院會指示各部會務必加強宣導，讓民眾清楚瞭解外，也能真正感受到新措施所帶來的好處。（圖／行政院提供）
▲2024元旦多項利民措施上路，行政院長陳建仁於院會指示各部會務必加強宣導，讓民眾清楚瞭解外，也能真正感受到新措施所帶來的好處。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

因應明年元旦將至，各部會陸續推出多項新制，行政院綜合業務處於今（28）日院會報告「2024年元旦利多便民措施」，分為四面向包括薪資成長、負擔減輕、福利增加與生活便利，對此院長陳建仁於會中裁示，包括調高基本工資、軍公教調薪4％、稅制優化、提高0到2歲托育補助、調增國民年金、社福及老農津貼等多項利多便民措施，請各部會務必加強宣導，讓民眾清楚瞭解外，也能真正感受到新措施所帶來的好處，讓政府的美意能夠徹底落實。

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政院說明，各項利多便民措施首先是薪資成長方面，勞工基本工資已是連續8年調漲，明年月薪由2萬6400元調整至2萬7470元，時薪由176元調整為183元，約239萬名勞工受惠；軍公教調薪4%，包括薪俸額、專業加給及主管職務加給等3項，均調足4%，約有73萬人受惠；調整公立大專校院助理教授以上教師學術研究加給15%，並補助私立大專比照辦理。

負擔減輕方面，2023年度每人基本生活費，由19.6萬元提高至20.2萬元，預估235萬戶受惠，另調高2023年度營利事業及執行業務者員工伙食費免列入薪資所得額度，由每人每月2400元增加為3000元，此2項明年5月申報綜合所得稅時適用；調高綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額等減稅優惠，預估662萬戶受惠，此項為2025年5月申報綜合所得稅時適用；延長大宗物資降稅措施至2024年3月31日止，以穩定民生物價；提高0到2歲托育補助，送托公共托育機構者，每月補助由5500元調高至7000元，送托準公共托育服務者，每月補助由8500元調高至1萬3000元，其中低收入戶及弱勢家庭、中低收入戶、第2名及第3名以上子女再調高補助金額。

福利增加方面，調增國民年金各項給付金額、社福及老農津貼，預估分別約有172.9萬人（國民年金）、67萬人（社福津貼）及54萬人（老農津貼）受惠；拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施，定額減免私立大專學生學雜費每年3.5萬元，經濟弱勢學生再加碼減免1.5萬元至2萬元，並推動高中全面免學費；大專校院學生校內住宿補貼，每學期補貼每名住宿生最高5000元，經濟弱勢身分每名補貼7000元；擴大成年禮金（文化幣）發放對象為16歲至22歲青年，每人每年1200點文化幣。

生活便利方面，明年TPASS行政院通勤月票將再擴增嘉義縣、嘉義市及澎湖縣等3縣市；延長住宅家電汰舊換新節能補助，購買能源效率一級之冷氣機或電冰箱，每台補助3000元，並新增住宅燃氣器具（瓦斯熱水器、瓦斯爐）節能產品補助；111簡訊共同契約平台上架，政府機關及重要民生服務（如台水、台電）可逕行於共同契約平台採購使用本簡訊服務，使民眾更易於識別政府資訊，有效降低詐騙風險。

政院發言人林子倫也轉述院長陳建仁裁示，說明自明年元旦起，即將實施多項利多便民措施，對於各項新政策與措施，請各主管部會的首長務必督導同仁加強宣導，讓民眾清楚瞭解，並確實盤點各項前置作業及配套措施；在推動過程中，如有需要調整或加強說明的地方，也請積極回應並即時辦理，務必把各項工作做到最好，讓民眾真正感受到這些攸關國人權益與福祉新措施所帶來的好處，讓政府的良法美意能夠徹底落實。

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