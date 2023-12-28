居住正義都推給中央？林志潔砲轟侯友宜、柯文哲推卸責任

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林志潔說明，都市計畫中因開發需要徵收土地，建設後除了補給因徵收開發受影響的居民，剩下的地，其實是最好的社會住宅興建地。但縣市政府總有很多理由拒絕蓋社會住宅，例如之前台中市政府賣掉社宅用地清水區鰲峰段，理由是：「青年勞工租屋需求低，基地內公私有土地複雜，且公有土地尚有占用問題、商業活動薄弱」為理由，不蓋社會住宅。後來又把原預定社會住宅的太原段標售，太原段地段精華，鄰近商圈、學校、文化中心、3個公園，土地面積完整、產權單純，居住需求龐大，這樣優質的土地，台中市政府又不興建社會住宅，因為明顯可以賣地賺錢。
針對柯文哲日前說中央標售國有地，是炒房元凶，林志潔表示，「這真是胡說八道」。她指出，2012年間修正國有財產法第53條，明定面積500坪以上國有土地不得標售，請柯文哲不要傳播錯誤訊息。
林志潔並表示，新竹市在前市府團隊內規劃的中雅安居，是社會住宅的示範，今年終於開工，高虹安市長大作宣傳，雖然欣慰看到動工，但也要麻煩高虹安不要成天收割前市府的施政成果。她指出，中雅安居離青年聚集的園區有距離，新竹大眾運輸不便，因此也不能只靠中雅安居就能解決園區青年的居住問題。
林志潔最後強調，核心就是都市計畫必須和居住正義相配合，不是亂提高貸款金額，或成日拼命想些什麼提高地價稅就不必繳所得稅這種天馬行空的打房可以解決。
林志潔同時提到，昨天車掃意外看到我的看板旁是新竹帝寶建案（柯美蘭醫師茄苳段附近的建案），林志傑認為這是一個啟示。為政者、民意代表，真的要將人民所需放在心中，不能說一套，做一套，一邊講居住正義，一邊囤地炒地，或以高額租金從青年身上獲得巨利。
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