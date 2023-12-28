壯世代就業獎勵挨轟！勞動部已助17萬中高齡返職場：儘快完成法制

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但有媒體接獲縣市基層就業輔導人員投訴，新聞發布後，遇到廠商或民眾致電詢問，但勞動部沒把相關實施或標準資格訂定出來，加上民眾急於了解情況，對於基層人員「一問三不知」就開罵怠惰、揚言投訴媒體；一線人員不知道該如何面對民眾，請示上級也沒有答案。
勞動部表示，近年我國面臨產業缺工問題，為鼓勵55歲以上及依法退休者重新投入職場，提升其勞動參與，研擬推動「55Plus壯世代就業促進措施」，新增3項措施及精進2項措施，包含提供壯世代就業獎勵、提供雇主職場支持輔導費、推動友善銀齡職場認證，以及精進職務再設計服務，依不同產業與職業訂定服務指引，也擴大退休再就業協助措施的補助對象，以協助壯世代退休後持續維持社會參與，貢獻人力資本。
有關壯世代就業獎勵，勞動部說，因各界對補助方式、補助期間、補助資格及推介方式等提供相關見解，刻正參考現行各項措施及評估政策效益，調整修正補助資格、期間及配套，且為利於後續民眾及雇主申請，同步規劃建置申辦系統及書表文件，將於完成法制作業程序後儘速對外發布，未來亦將持續提供壯世代各項就業協助措施，以利重返職場展現長才。
另外，勞動部提到，自「中高齡者及高齡者就業促進法」執行以來，中高齡及高齡勞動力已增加34萬2千人，並於今年5月1日會商10部會訂定「中高齡者及高齡者就業促進計畫（2023-2025年）」，採分齡分策略規劃81項措施，依中高齡者及高齡者個別需求提供就業諮詢、透過僱用獎助鼓勵雇主進用、以職務再設計排除在職勞工工作障礙等等。
勞動部說，今年1至11月已協助17萬3,295名中高齡者及高齡者順利就業，輔導超過2萬5千名中高齡者及高齡者參加職業訓練強化專業知能，幫助超過3千名高齡者續留職場繼續工作傳承經驗。
勞動部指出，為擴大服務網絡，已成立20處銀髮就業服務據點，截至11月累計提供求職求才媒合、勞工法令或職涯諮詢等服務超過6萬人次，並將持續佈建至115年底前成立50處據點，擴大銀髮就業服務網絡；另同時完成專屬中高齡者及高齡者資源網站「45⁺就業資源網」，提供找工作、找人才、找補助、找課程等線上服務，促進資深專業長才重返職場。