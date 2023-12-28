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張善政宣布調升清潔隊員獎金　追溯至112年12月1日

▲體恤清潔隊員辛勞，桃園市長張善政今天宣布調高清潔隊員的清潔獎金以及駕駛安全獎金，並追溯自今年的12月1日。（圖／桃園市政府提供）
▲體恤清潔隊員辛勞，桃園市長張善政今天宣布調高清潔隊員的清潔獎金以及駕駛安全獎金，並追溯自今年的12月1日。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

為激勵清潔員、體恤其辛勞，經評估市府整體財政狀況，及激勵基層人員士氣等因素，配合中央政策，桃園市長張善政宣布提高清潔獎金上限提高至每人每月新臺幣1萬元，駕駛安全獎金上限提高至每人每月新臺幣1,500元，並追溯自今年12月1日起生效，期盼藉由提高獎金，激勵清潔隊員工作士氣及工作量能。

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張善政表示，清潔隊員平常非常辛苦，是桃園維持乾淨整潔的幕後英雄，不畏髒亂與辛苦，為民眾清運垃圾、清掃街道及登革熱防疫清消等工作。環境部今年向行政院提報「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」及「地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點」修正草案，將原本清潔獎金支給上限自每月新臺幣8,000元調升至1萬元，駕駛安全獎金支給上限每月600元調升至1,500元，行政院已於11月30日核定，自12月1日生效。

環保局表示，目前桃園市近3,000位清潔隊員，除了不分晝夜、風雨無阻地為市民收運垃圾、廚餘外，還需負責市容整潔維護、資源回收、廚餘清運、小廣告清除、疏通水溝、環境消毒等，工作相當繁忙，每逢颱風過後，更以最快速度清除倒塌路樹、掉落招牌等，迅速恢復環境清潔，提供民眾舒適、優質的生活環境。

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