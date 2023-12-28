張善政宣布調升清潔隊員獎金 追溯至112年12月1日
為激勵清潔員、體恤其辛勞，經評估市府整體財政狀況，及激勵基層人員士氣等因素，配合中央政策，桃園市長張善政宣布提高清潔獎金上限提高至每人每月新臺幣1萬元，駕駛安全獎金上限提高至每人每月新臺幣1,500元，並追溯自今年12月1日起生效，期盼藉由提高獎金，激勵清潔隊員工作士氣及工作量能。
記者李春台／桃園報導
張善政表示，清潔隊員平常非常辛苦，是桃園維持乾淨整潔的幕後英雄，不畏髒亂與辛苦，為民眾清運垃圾、清掃街道及登革熱防疫清消等工作。環境部今年向行政院提報「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」及「地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點」修正草案，將原本清潔獎金支給上限自每月新臺幣8,000元調升至1萬元，駕駛安全獎金支給上限每月600元調升至1,500元，行政院已於11月30日核定，自12月1日生效。
環保局表示，目前桃園市近3,000位清潔隊員，除了不分晝夜、風雨無阻地為市民收運垃圾、廚餘外，還需負責市容整潔維護、資源回收、廚餘清運、小廣告清除、疏通水溝、環境消毒等，工作相當繁忙，每逢颱風過後，更以最快速度清除倒塌路樹、掉落招牌等，迅速恢復環境清潔，提供民眾舒適、優質的生活環境。