李善均因她陷染毒嫌疑！《D社》爆「警方調查疏失」壓垮他走絕路

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，《Dispatch》駁斥警方「搜查過程沒有問題，沒有刻意拖延時間」的說法，把時間拉回到10月18日，仁川警察廳毒品犯罪搜查小組進行案件報告，總共有8人名列其中，包含李善均、金某（聲色場所女室長）、李某、黃某、韓某、鄭多恩、全某、劉某。」報告內容還提及「李善均2023年在首爾東大門區的金某住處裡吸食大麻等毒品」、「金某等7人2023年6月20日在位於首爾江南區的G聲色場所吸食冰毒」。
這份報告被《Dispatch》指責並未進行最基本的真偽確認就撰成，還誇大事實，甚至隔日新聞就被「獨家」爆出，稱有「劉亞仁等級影帝」涉案。實際上警方在這一步仍屬「內部調查」，照理說李善均的名字不應該被公開。
至於「李善均『用鼻子透過吸管吸食，但以為是安眠藥』」一事，《Dispatch》看過調查報告後，表示李善均稱「我有問金某『為什麼要用鼻子吃藥？這不是很奇怪嗎』，但她說：『用鼻子吸的藥效比較快，善均哥好奇的話就試試』…說是跟（金某）很好的醫生開的安眠藥處方，所以沒有多想。」
在深入調查後，《Dispatch》發現金某有6次毒品前科並從9月遭到威脅，對象即是和自己在同聲色場所工作的李女的男朋友（下稱申男），申男發現她吸毒，威脅金某他要報警檢舉，金某為了拿錢堵住申男的嘴，只好勒索李善均。金某以我的手機被駭客入侵，與李善均對話紀錄都被監視，並以此威脅李善均共3.5億元韓幣（約910萬元新台幣）。
《Dispatch》更指出另一「特殊現象」，每當出現有利於李善均的結果，或他要求證實供詞真偽時，警方就會同時再向媒體透露「獨家爆料」。如11月24日李善均腋毛採檢呈現陰性，KBS就發布了李善均與A女的筆錄；12月26日李善均要求進行測謊，甚至還痛訴警方調查不公，同天就傳出李善均用鼻子吸食安眠藥。Disptch評斷至少在26號當天下午，他都還有活下去的意志，但是看到毫無前後脈絡的調查書，他徹底崩潰了。而這份欠缺前後脈絡的調查報告，就成了壓垮李善均的最後一根稻草。
李善均
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁