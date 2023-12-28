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柯文哲稱邦交國是迷思　趙怡翔批不了解外交：可能帶來外交災難

▲趙怡翔批柯文哲對台灣的對外關係不清楚也不瞭解。（圖／賴清德競選辦公室提供）
▲趙怡翔批柯文哲對台灣的對外關係不清楚也不瞭解。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者邱新博／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨接受網路節目專訪稱，邦交國是迷思，甚至被問到邦交國歸零是否也沒關係時，他稱自己的態度就是這樣，引發爭議。對此，民進黨台北市議員、賴清德競選總部發言人趙怡翔表示，柯文哲談外交就失言不斷，已經成為國際認證的「笑話」，也暴露他對台灣的對外關係不清楚也不瞭解，不僅無法帶領台灣走向國際，更有可能帶來難以收拾的外交災難。

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趙怡翔說，柯文哲外交又失言，幾天前吳欣盈才嘲諷斷交部，現在柯文哲說邦交國歸零也沒關係。他表示，柯文哲談上外交通常就會失言不斷，從破銅爛鐵事件、殖民越久越進步、猶太人大屠殺是最大宣傳，到與美國學者隔空吵架，這些「柯式外交」實例持續堆疊，已成為國際認證的笑話。

而柯文哲最新的外交失言則是在昨日發生，在接受Podcast專訪時，柯文哲表示他的態度是邦交國歸零也沒關係，不在意邦交國數量。趙怡翔表示，先不論這是如何打臉剛剛才嘲諷完外交部的吳欣盈，或是上週末還在酸近年斷交事件的民眾黨發言人林子宇，但是柯文哲簡單這句話就彰顯他選上的話將帶來的外交危機，以及對外交事務的陌生。

趙怡翔說，柯文哲有沒有想過，如果沒有邦交國未來總統該如何出訪？去哪裡？沒有邦交國，國際組織少了力挺台灣的聲音，這是台灣人民所樂見的嗎？而對台灣外交承認又會帶來什麼影響？台灣的邦交國雖然數量不多，但都是我們的國際資產，從支持台灣的國際參與、總統訪問及國際能見度，直到建立深厚的教育、文化等連接，每一個邦交國關係都值得我們珍惜與維護。

趙怡翔說明，即便對岸過往70年來不斷在邦交關係上的角逐與競爭，但是我們依然維持我們真誠互助的原則推展邦誼，秉持著任何已開發國家所具備的國際責任與義務提出援助項目，建立互利互惠的合作夥伴關係。

趙怡翔指出，柯文哲的幾句話意外打臉自己的副總統候選人與發言人，但也暴露他對台灣的對外關係不清楚也不瞭解，不僅無法帶領台灣走向國際，更有可能帶來難以收拾的外交災難。

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