柯文哲稱邦交國是迷思　趙怡翔批不了解外交：可能帶來外交災難

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而柯文哲最新的外交失言則是在昨日發生，在接受Podcast專訪時，柯文哲表示他的態度是邦交國歸零也沒關係，不在意邦交國數量。趙怡翔表示，先不論這是如何打臉剛剛才嘲諷完外交部的吳欣盈，或是上週末還在酸近年斷交事件的民眾黨發言人林子宇，但是柯文哲簡單這句話就彰顯他選上的話將帶來的外交危機，以及對外交事務的陌生。
趙怡翔說，柯文哲有沒有想過，如果沒有邦交國未來總統該如何出訪？去哪裡？沒有邦交國，國際組織少了力挺台灣的聲音，這是台灣人民所樂見的嗎？而對台灣外交承認又會帶來什麼影響？台灣的邦交國雖然數量不多，但都是我們的國際資產，從支持台灣的國際參與、總統訪問及國際能見度，直到建立深厚的教育、文化等連接，每一個邦交國關係都值得我們珍惜與維護。
趙怡翔說明，即便對岸過往70年來不斷在邦交關係上的角逐與競爭，但是我們依然維持我們真誠互助的原則推展邦誼，秉持著任何已開發國家所具備的國際責任與義務提出援助項目，建立互利互惠的合作夥伴關係。
趙怡翔指出，柯文哲的幾句話意外打臉自己的副總統候選人與發言人，但也暴露他對台灣的對外關係不清楚也不瞭解，不僅無法帶領台灣走向國際，更有可能帶來難以收拾的外交災難。
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