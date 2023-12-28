傳中國施壓五月天表態 賴競總嗆中建立民主「而非干預台灣」
外媒《路透社》今（28）日報導指出，中國施壓五月天要求公開表態支持一中，對此賴清德競總發言人趙怡翔表示，中國介選行為持續變得更加鮮明，連藝人跟樂團都不放過，強調守護台灣的民主與自由，是最重要的使命，也是不分黨派的共同責任，反嗆中國應該給予自己人民民主制度，而非透過各種惡劣手段，干預台灣的民主。
記者陳威叡／台北報導
趙怡翔表示，《路透社》最新報導指出，中國施壓五月天做出政治表態，再度彰顯對岸已經不擇手段，全力企圖影響總統及立委選舉的投票行為。包括在兩周前，美國《全國公共電台》（NRP）跟《華盛頓郵報》才大篇幅報導，中國利用上百個社群假帳號介入台灣選舉，無論是在抖音、臉書及Youtube上，都有明顯的介選痕跡。
趙怡翔呼籲，隨著投票日的接近，中國介選的動作一定會更大，在野政營應該勇敢站出來共同譴責北京，強烈要求對岸不再介入台灣的民主，捍衛民主的價值與精神，而不是迴避或否認中國的介選或因為統戰起舞，另強調守護台灣的民主與自由，是最重要的使命，也是不分黨派的共同責任，中國應該給予自己的人民民主制度，而不是透過各種惡劣手段，干預台灣的民主。
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