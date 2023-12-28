湖口移工宿舍火警！分隊長遭「嗆暈」倒2樓殉職　英勇救出4人　

傳中國施壓五月天表態　賴競總嗆中建立民主「而非干預台灣」

▲《路透社》今日報導指出，中國施壓五月天要求公開表態支持一中，對此賴清德競總表示中國應該給予人民民主制度，而非透過各種惡劣手段，干預台灣的民主。（圖／翻攝自五月天Mayday臉書）
▲《路透社》今日報導指出，中國施壓五月天要求公開表態支持一中，對此賴清德競總表示中國應該給予人民民主制度，而非透過各種惡劣手段，干預台灣的民主。（圖／翻攝自五月天Mayday臉書）

記者陳威叡／台北報導

外媒《路透社》今（28）日報導指出，中國施壓五月天要求公開表態支持一中，對此賴清德競總發言人趙怡翔表示，中國介選行為持續變得更加鮮明，連藝人跟樂團都不放過，強調守護台灣的民主與自由，是最重要的使命，也是不分黨派的共同責任，反嗆中國應該給予自己人民民主制度，而非透過各種惡劣手段，干預台灣的民主。

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙怡翔表示，《路透社》最新報導指出，中國施壓五月天做出政治表態，再度彰顯對岸已經不擇手段，全力企圖影響總統及立委選舉的投票行為。包括在兩周前，美國《全國公共電台》（NRP）跟《華盛頓郵報》才大篇幅報導，中國利用上百個社群假帳號介入台灣選舉，無論是在抖音、臉書及Youtube上，都有明顯的介選痕跡。

趙怡翔呼籲，隨著投票日的接近，中國介選的動作一定會更大，在野政營應該勇敢站出來共同譴責北京，強烈要求對岸不再介入台灣的民主，捍衛民主的價值與精神，而不是迴避或否認中國的介選或因為統戰起舞，另強調守護台灣的民主與自由，是最重要的使命，也是不分黨派的共同責任，中國應該給予自己的人民民主制度，而不是透過各種惡劣手段，干預台灣的民主。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

傳中國要五月天選前表態親中！趙少康：嚴正敬告中國撤回施壓

就挑大選前！看中五月天影響力　路透爆：北京要求公開挺一中

4手段防堵境外勢力介選　陳建仁籲全民舉發獎金2千萬

柯文哲稱國民黨執政將賣台　吳欣岱：中國介選沒幫他急跳腳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選