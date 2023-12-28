推廣桃園智慧農業　張善政：持續精進農業自動化技術

桃園市長張善政今（28）日上午前往新屋區力青農場，出席「桃園智慧農業示範場域巡禮暨全國十大績優產銷班頒獎」時表示，今日在現場試乘導入即時動態定位技術（RTK）的自動導航曳引機，並且體驗智慧蔬菜輸送帶，及參觀各項省工高效農機、蔬菜冷藏庫及18家智農示範場域的成果後，都顯示新屋區在農業高度智慧化的成效有目共睹，感謝大家讓農業的經驗持續傳承給下一代青農，市府也會持續推進桃園農業智慧化能力。
記者李春台／桃園報導
張善政提到，自己買蔬菜時常會留意包裝產地來源，發現許多都是來自新屋區蔬菜產銷班，非常令人驕傲，經過今天的活動後，更加肯定蔬菜包裝作業高度自動化成效。他說，新屋區作為臺灣北部的農業重鎮，有賴於所有從事農業的夥伴持續精進農業技術，供應全台健康蔬菜，感謝他們讓桃園智慧化農業持續邁進，市府也會積極提升智慧農業技術，讓民眾吃得放心買得安心。
農業局長陳冠義表示，市府今年積極推動建置智慧農業示範場域補助計畫、農業空間分布資料平台及智農防災平台等，並輔導青農組成智慧農耕團，藉由各項智慧技術，提升作業效率並有效維護作業安全。為來將持續整合專家、學者及農民建議，結合數位科技，改善農業缺工、降低氣候變遷致災風險，協助農民生產安全溯源的高品質作物，建置安全、效率、低風險的農業生產環境。
今天活動現場展示農業與科技結合機具及導入智能管理的相關技術，包含省工高效農機、智農防災平台及智慧農耕團等，並由張善政頒發「112年全國十大績優農業產銷班」匾額，由新屋區蔬菜產銷班第15班獲得殊榮，肯定產銷班透過高效率智能系統，在育苗、犁田、種菜、採收、包裝及運輸整條生產鏈中，皆能精準控管市場各季節時段的蔬菜需求量，以符合市場需求，減少損耗及庫存成本。