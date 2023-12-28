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台南市機車汰舊換電補助最高達27500元補助對象再擴大

▲台南市環保局今(28)日舉辦「台南淨零尚青電車補助幼來了」記者會，市長黃偉哲與來賓合影（圖／記者張振興攝，2023,12,28）
▲台南市環保局今(28)日舉辦「台南淨零尚青電車補助幼來了」記者會，市長黃偉哲與來賓合影（圖／記者張振興攝，2023,12,28）

記者張振興/台南報導

台南市環保局今(28)日舉辦「台南淨零尚青　電車補助幼來了」記者會，除了延續貼心有感的幼幼專案，同時鼓勵外送員騎乘電動運具，全國首創補助外送員並針對青年族群推出加碼優惠，相較以往推出較往年更多元的利多補助政策，鼓勵民眾及早汰舊換電。

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市長黃偉哲表示，設籍在台南市的電動機車近6年增加了超過5.7萬輛，自109年起迄今老舊機車淘汰超過19.7萬輛；113年市府續編列經費，推出較往年更多元的利多補助政策，鼓勵市民及早汰舊換電，一同朝2050淨零排放目標來努力。環保局提醒，申請補助請先上環境部汰舊換新媒合平台選擇抵換交易範圍為「台南市」，加上汰舊換購補助最高達27500元，邀市民減碳減空污換現金。


環保局表示，113年擴大調整為出廠滿10年以上老舊機車(亦即102年12月31日前）換購電動二輪車即提供補助；如為96年6月30日前出廠老舊機車換購再加碼2000元，並針對特定族群及中低收入戶、四個偏遠地區(南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區)持續加碼補助金額。


環保局長許仁澤表示，南市今年首度推出的「幼幼專案」受好評， 113年擴大為1位兒童可供直系血親申請多台補助；為照顧更多族群，特別新增了外送員專案(提供接單1000件證明)、青年專案(18歲至30歲首購族群)，符合資格通通加碼3000元。為鼓勵至本市大專院校就讀學子選用電動機車，在學期間提供每月200元租賃費用；另為鼓勵租賃業者儘早汰除老舊機車，提供換/新購電動機車3000元/1500元補助。

▲環保局長許仁澤在記者會上表示，113年起汰舊換購補助最高達27500元（圖／記者張振興攝，2023,12,28）
▲環保局長許仁澤在記者會上表示，113年起汰舊換購補助最高達27500元（圖／記者張振興攝，2023,12,28）
環保局再次提醒，台南市113年淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案，補助經費用完為止，家有老舊機車欲換購電動二輪車，或單純購買電動二輪車的市民務必把握機會。再次提醒，申請補助時務必先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」（https://mobile.moenv.gov.tw/EPAMobileETP/Login/Login10130）申請台南市減碳、減空污獎勵，方能申請台南市汰舊換購補助。台南市補助，請至「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」線上系統申請。

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