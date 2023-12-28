阻止退休老人遭詐騙　中壢分局邀Youtuber談投資詐騙

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他接著分享，老人家同時面對很多訊息進來的時候，就選擇對自己比較好的、正面的訊息。詐騙集團就是看準這點，再針對老人家在心靈上需要陪伴，需要有人願意聽他說話的需求，趁虛而入，所以導致老人非常容易遭詐騙。
中壢分局也提出一則今年11月初的攔阻案例，案例中的退休的老伯伯與太太同住，兒女工作忙碌，陪伴時間較少。老伯伯在臉書上看見名人的理財貼文，點擊貼文內的連結後，加入名人的LINE，也加入了名人助理的LINE，隨後就是助理每天的三餐問候、噓寒問暖，甚至打LINE陪老伯伯聊天，滿足老伯伯心靈需求，還會分享生活日常照片，營造單親好媽媽的人設，中間再穿插理財資訊，取得老伯伯極高度的信任，讓老伯伯一步一步踏入詐騙陷阱。
幸好老伯伯兒女及時發現異狀，苦勸之下老伯伯仍堅信自己並未遭到詐騙，這才向警方求助，至於警方是用什麼方式點醒老伯伯，讓老伯伯知道已經掉入詐騙陷阱的呢？中壢分局表示歡迎民眾至youtube「章新漫談」頻道或中壢分局臉書專頁觀看。
中壢分局提醒，現代人生活忙碌，容易忽略和家人相處的時刻，不管再怎麼忙碌，務必要空出一點時間，不只喝杯咖啡，也要與家人聊聊天，特別是家中的長輩，傾聽真的很重要哦！再次提醒您，對於陌生電話、簡訊、連結，務必要保持「零信任」的態度，多一分查證，少一人受騙，切記，遇到疑似詐騙情形，請撥打110或165反詐騙專線諮詢，亦可下載警政服務APP尋求協助！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。