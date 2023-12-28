90萬人被迫離開工作崗位！以色列經濟遭重創 3萬中小企業恐倒閉
為了報復哈馬斯（Hamas）於10月7日對以色列南部發動的致命突襲，以色列對加薩地區展開全面反攻，但隨著加薩人道危機爆發，以色列的軍事行動面對來自國際社會的壓力越來越大。而在國內，除了面對人質家屬的不滿，以色列的經濟也因為戰事持續拉長而備受考驗。以色列智庫陶布社會政策中心（The Taub Center）指出，以巴衝突爆發後，約有90萬人、20％的勞動人口被迫離開工作崗位，以色列小型企業組織聯合會預測，這將導致約3萬家中小型企業倒閉。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《紐約時報》報導，陶布社會政策中心的研究顯示，以巴衝突爆發後，以色列約20％的勞動力從就業市場「消失」，而戰前這一數據僅為3％。以色列約有90萬人因戰爭被迫離開工作崗位，除了36萬位預備役軍人被徵召入伍之外，讓勞動人口無法上班的原因還包括學校停課而必須在家照顧小孩，原本居住在邊界附近城鎮遭到撤離，外籍勞工回國，或是原本的工作機會因戰爭而消失等等。
受到戰爭影響，以色列本季GDP預計將萎縮2％，而展望明年，有專家認為GDP成長可能僅有0.5％，以色列央行的估計則較樂觀，認為明年GDP成長能夠達到2％。
但隨著戰爭持續延長，對經濟造成的影響只會越來越大。目前以色列已有19萬1666人申請失業救濟，而對於公司企業來說，許多員工因戰爭而被迫離開，也陷入經營困難。政府雖承諾會提供援助，但實際的行動仍未到位。不少企業反映，在等來政府實質補助之前，公司可能就先倒閉了。
根據以色列小型企業組織聯合會委託智庫的研究，約有3萬家中小型企業面臨倒閉，涉及各個行業都有。而其中建造業、農業、旅遊業的情況尤為嚴重。以色列的建造和農業長期倚賴巴勒斯坦工人，開戰後巴勒斯坦工人離開，留下的空缺無人填補。在以巴戰爭爆發前，約有15萬巴勒斯坦人常駐在以色列工作，缺少這批勞動力，以色列政府預估每月會損失8.3億美元。
以色列建築商協會表示，由於缺工，全國約有一半的工地已經停業，這對以色列的經濟和房地產市場都會造成影響，而且隨著時間拉長，負面影響會越來越大。