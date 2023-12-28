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王鴻薇爆綠營找公股銀行「喬貸款」控3人涉貪　林飛帆提自訴誹謗

▲前民進黨副秘書長林飛帆向台北地院遞狀，對立委王鴻薇提起自訴誹謗案（圖／記者潘千詩攝，2023.12.28）
▲前民進黨副秘書長林飛帆向台北地院遞狀，對立委王鴻薇提起自訴誹謗案（圖／記者潘千詩攝，2023.12.28）

記者潘千詩／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（28）日公布一段錄音檔，指前民進黨主席卓榮泰曾找公股行庫（前合庫董事長林柏裕）幫忙當時欲參選立委、前民進黨副秘書長林飛帆喬貸款，經卓榮泰、林飛帆駁斥，國民黨立委候選人林國春下午替王鴻薇向台北地檢署按鈴，控告卓榮泰、林柏裕、林飛帆涉犯《貪汙治罪條例》圖利罪，隨後換林飛帆向台北地院遞狀，自訴控告王鴻薇涉嫌誹謗。

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▲前民進黨副秘書長林飛帆向台北地院遞狀，對立委王鴻薇提起自訴誹謗案（圖／記者潘千詩攝，2023.12.28）
▲前民進黨副秘書長林飛帆向台北地院遞狀，對立委王鴻薇提起自訴誹謗案（圖／記者潘千詩攝，2023.12.28）
林飛帆表示，看到王鴻薇對卓榮泰跟他做出不實指控，感到非常詫異，王鴻薇所指稱的內容，完全毫無實據。林強調，第一，自己個人從來沒有貸過款，二來，人生至今35歲沒有貸過款，自己名下也沒有任何房產，更不用說有能力去貸款。

林飛帆說，一個謠言，你要花十倍甚至一百倍的力氣，才有辦法澄清；今天之所以要提告，是因為王鴻薇已經不是第一次，從她過去從政的資歷當中，有非常多不管是抹黑或是刻意造謠做政治攻擊。在選前關鍵的十幾天，不容有任何惡意的捏造事實、造謠，來干預大選、影響大選，這不是一個正當的手段。

林飛帆強調，他不像王鴻薇一樣坐擁豪宅，用抹黑造謠的方式博取選舉上位，這是我們之間最大的差別。

至於幫王鴻薇提告的林國春則說，今天早上記者會的內容，證據都非常確實，記者會的內容沒有逾越林柏裕錄音檔所述的內容，他願意提供當事人錄音原手機給檢調證明原錄音屬實，請林飛帆跟檢察官證明清白。

林國春強調，自己讀了四年的刑事鑑識，工作十五年都跟刑事鑑識有關，所有鑑識單位的鑑定報告大概都看過，都很了解，所以林飛帆應該跟檢察官說明。

▲國民黨立委候選人林國春替同黨立委王鴻薇向台北地檢署按鈴控告前民進黨主席卓榮泰、前民進黨副秘書長林飛帆等人涉嫌貪汙圖利（圖／記者潘千詩攝，2023.12.28）
▲國民黨立委候選人林國春替同黨立委王鴻薇向台北地檢署按鈴控告前民進黨主席卓榮泰、前民進黨副秘書長林飛帆等人涉嫌貪汙圖利（圖／記者潘千詩攝，2023.12.28）

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