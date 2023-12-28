王鴻薇爆綠營找公股銀行「喬貸款」控3人涉貪 林飛帆提自訴誹謗
國民黨立委王鴻薇今（28）日公布一段錄音檔，指前民進黨主席卓榮泰曾找公股行庫（前合庫董事長林柏裕）幫忙當時欲參選立委、前民進黨副秘書長林飛帆喬貸款，經卓榮泰、林飛帆駁斥，國民黨立委候選人林國春下午替王鴻薇向台北地檢署按鈴，控告卓榮泰、林柏裕、林飛帆涉犯《貪汙治罪條例》圖利罪，隨後換林飛帆向台北地院遞狀，自訴控告王鴻薇涉嫌誹謗。
記者潘千詩／台北報導
林飛帆表示，看到王鴻薇對卓榮泰跟他做出不實指控，感到非常詫異，王鴻薇所指稱的內容，完全毫無實據。林強調，第一，自己個人從來沒有貸過款，二來，人生至今35歲沒有貸過款，自己名下也沒有任何房產，更不用說有能力去貸款。
林飛帆說，一個謠言，你要花十倍甚至一百倍的力氣，才有辦法澄清；今天之所以要提告，是因為王鴻薇已經不是第一次，從她過去從政的資歷當中，有非常多不管是抹黑或是刻意造謠做政治攻擊。在選前關鍵的十幾天，不容有任何惡意的捏造事實、造謠，來干預大選、影響大選，這不是一個正當的手段。
林飛帆強調，他不像王鴻薇一樣坐擁豪宅，用抹黑造謠的方式博取選舉上位，這是我們之間最大的差別。
至於幫王鴻薇提告的林國春則說，今天早上記者會的內容，證據都非常確實，記者會的內容沒有逾越林柏裕錄音檔所述的內容，他願意提供當事人錄音原手機給檢調證明原錄音屬實，請林飛帆跟檢察官證明清白。
林國春強調，自己讀了四年的刑事鑑識，工作十五年都跟刑事鑑識有關，所有鑑識單位的鑑定報告大概都看過，都很了解，所以林飛帆應該跟檢察官說明。