《鄉民大學問》真假侯友宜同台！郭子乾挑戰侯友疑 本尊讚神復刻
總統選戰倒數計時，模仿天王郭子乾邀約國民黨總統候選人侯友宜上NOWnews節目《鄉民大學問》，接受大學生犀利發問。郭子乾也在節目上挑戰快速變裝，從「韓國魚變成侯友疑」，他笑說:「兩個人模仿上最大差異就是，一個有頭髮、另一個沒頭髮，但模仿侯市長仍是一大挑戰，因為我在節目上從沒有模仿過他，過去這個角色都是納豆模仿。」
記者楊慧玲／台北報導
郭子乾透露，曾在舞台劇上模仿過侯友宜，後來發現自己聲音比較像，才想說可以試試看，他坦言，「因為以前在模仿角色的時候，我都要70、80%相似度才要模仿，後來大家好像覺得我都像，那我也願意去嘗試。」在現場節目中挑戰變換角色，郭子乾最高紀錄曾經1次變換4個角色，這次由韓國魚變裝成侯友疑，郭子乾說: 「除了假髮的頭套挑戰造型師功力外，對我自己而言則是『腔調』，因為模仿每個人的腔調都不一樣，所以我都是採用『歸零』方式，只要把模仿裝扮換成另一個人時，我就會完全忘記上一個模仿誰。」
不過這次遇上侯友宜，郭子乾透露其實有點難度，因為很少遇到侯市長，都是透過電視去觀察、了解這個人，現實生活中只有幾次機會碰到侯市長，今天剛好趁機近距離去觀察侯市長的講話方式。侯友宜也笑說，過去都是姪子納豆模仿他，除了臉型像，但其他一點也不像，他大讚郭子乾的模仿功力還是比較高，動作、聲調神復刻。
選戰逼近，模仿站台邀約越多，郭子乾透露，他多多少少都有接選舉場，例如好友賴坤成選情告急，他就代表挨家挨戶去跟選民握手，他也表示，4年前曾幫蕭美琴助選，還跑到花蓮最南端拜訪200多個住戶，他和每一個鄉民們都熱情握手，「那些鄉民很可愛，他們說郭哥你都來助選了，我一定要投蕭美琴。我的助選策略就是當阿公阿嬤在投票的時候，會想到之前有一個藝人來叫我投誰，這樣就好了。」
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