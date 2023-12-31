飲食清淡「只吃水餃」竟血脂狂飆！專家揭盲點　4吃法保護心血管

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邱佳慧表示，依據2017年至2020年國民營養健康狀況變遷調查，19歲至44歲族群、不論性別，油脂類攝取量都比建議攝取量多，其中男性多1份、女性多0.8份。
提醒民眾，飲食若攝取過多含有飽和脂肪酸的油脂，易使膽固醇沉積於血管壁，導致血管內壁增厚、血管彈性降低，並形成動脈粥狀斑塊堆積，長期下來恐引發心血管疾病，如高血壓、腦中風、心肌梗塞、周邊血管疾病等。
不過，邱佳慧也說，脂肪是構成身體細胞的重要成分，亦為保護臟器的重要角色，不能因為健康考量就不吃油脂，建議多吃好油，例如苦茶油、橄欖油等植物油，另以保護心血管而言，也可考慮補充魚油，其含有豐富的Omega-3脂肪酸，能降低血脂、抗發炎、預防心血管疾病、改善睡眠等，民眾可參考。
邱佳慧表示，心血管疾病常無明顯不適，尤其心肌梗塞往往來得快又急，建議民眾除注意飲食外，應定期安排健檢，才是預防心血管疾病最好方法。
保護心血管飲食注意事項：
1、選擇好油，例如芥花油、橄欖油、苦茶油、酪梨油等植物油，少吃動物性油脂
2、多吃蔬菜，例如番茄的茄紅素可保護心血管，十字花科的花椰菜、芥蘭菜、青花菜等，則富含「蘿蔔硫苷」可抗氧化、降低心血管疾病
3、足量攝取豆類及豆製品。其不含膽固醇，油脂含量比肉類低，對於心血管疾病風險較高者，是很好的選擇
4、可補充營養品，例如魚油、紅麴等，但須注意攝取量