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飲食清淡「只吃水餃」竟血脂狂飆！專家揭盲點　4吃法保護心血管

▲水餃料理方便、又有飽足感，但要小心吃多了反而導致血脂過高。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲水餃料理方便、又有飽足感，但要小心吃多了反而導致血脂過高。（示意圖／記者徐銘穗攝）

家庭消費中心／綜合報導

李小姐日前去做健檢，報告出爐後，發現血液檢查結果「滿江紅」，尤其膽固醇明顯超標，這讓她很訝異，因為她工作忙碌，每周內有4、5天吃水煮餃子或清蒸肉包，覺得日常飲食沒有大魚大肉，算是滿清淡了，為何出現血脂過高。

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北投健康管理醫院營養師邱佳慧說，許多民眾與李小姐一樣，認為只要不是重口味、感覺吃起來清淡，應該就是比較健康的飲食，例如常見的包子，或用豬五花絞肉的餃子，但其實其內餡經少許蔥蒜鹽及香料拌勻後，為讓口感鮮嫩多汁，製作過程常會提高肥肉的比例，因此吃的人還是會攝取不少富含飽和脂肪酸的油脂。

▲日前韓國瑜被酸「土包子」，高市觀光局長潘恆旭逆向操作要辦包子大賽。（示意圖／Pixabay）
▲肉包子或是豬肉水餃，為了讓口感吃起來鮮嫩多汁，內餡多會提高肥肉比例。（示意圖／Pixabay）
邱佳慧表示，依據2017年至2020年國民營養健康狀況變遷調查，19歲至44歲族群、不論性別，油脂類攝取量都比建議攝取量多，其中男性多1份、女性多0.8份。

提醒民眾，飲食若攝取過多含有飽和脂肪酸的油脂，易使膽固醇沉積於血管壁，導致血管內壁增厚、血管彈性降低，並形成動脈粥狀斑塊堆積，長期下來恐引發心血管疾病，如高血壓、腦中風、心肌梗塞、周邊血管疾病等。

不過，邱佳慧也說，脂肪是構成身體細胞的重要成分，亦為保護臟器的重要角色，不能因為健康考量就不吃油脂，建議多吃好油，例如苦茶油、橄欖油等植物油，另以保護心血管而言，也可考慮補充魚油，其含有豐富的Omega-3脂肪酸，能降低血脂、抗發炎、預防心血管疾病、改善睡眠等，民眾可參考。

邱佳慧表示，心血管疾病常無明顯不適，尤其心肌梗塞往往來得快又急，建議民眾除注意飲食外，應定期安排健檢，才是預防心血管疾病最好方法。

地中海式飲食是專家強烈推薦最健康的一種飲食模式，鼓勵人們食用水果、蔬菜和堅果類食物，同時減少肉類和加工食品的份量，並用橄欖油代替黃油。（圖／ingimage）
▲脂肪仍是保護臟器的重要角色，建議可攝取苦茶油、橄欖油等植物油。（示意圖／ingimage）
保護心血管飲食注意事項：

1、選擇好油，例如芥花油、橄欖油、苦茶油、酪梨油等植物油，少吃動物性油脂

2、多吃蔬菜，例如番茄的茄紅素可保護心血管，十字花科的花椰菜、芥蘭菜、青花菜等，則富含「蘿蔔硫苷」可抗氧化、降低心血管疾病

3、足量攝取豆類及豆製品。其不含膽固醇，油脂含量比肉類低，對於心血管疾病風險較高者，是很好的選擇

4、可補充營養品，例如魚油、紅麴等，但須注意攝取量

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