中高齡補缺工！勞工最高領15.6萬獎勵金、雇主聘僱最多有18萬獎助

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發展署指出，另外，雇主有人力需求除聘僱中高齡者失業勞工有獎勵，也可以選擇繼續僱用原事業單位內屆齡65歲的在職勞工，於繼續僱用期間滿6個月，自僱用第1個月起，依人數每人每月補助雇主1.3萬元且一次發給6個月的「繼續僱用補助」；第7個月起每月補助提高至1.5萬元，按季核發補助12個月，前後共可補助18個月。
發展署說，不僅雇主留用已有技術的勞工，也讓有豐富工作經驗及人生智慧的狀世代勞工，可以在職場繼續發揮所長，發展署鼓勵雇主在各行各業缺工搶人才之際，可以多多活化運用人力資源，就不愁沒人力！
此外，發展署為協助有意願重回職場再就業的中高齡及高齡勞工，同時協助疫後缺工產業人力補實，自112年5月起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，其中針對45歲以上的失業勞工，只要經公立就業服務機構推介至旅宿業、餐飲業與航空站地勤業等3大疫後缺工產業的專案職缺就業，除了領薪水，還可以領專案缺工就業獎勵，每人每月1萬元，特定地區還會每月再加碼3,000元，最長發給12個月。
發展署提醒雇主可以到「台灣就業通」刊登求才職缺；45歲以上的失業勞工朋友們，則可踴躍投入旅宿業、餐飲業及航空站地勤業等專案缺工職缺。相關獎勵措施可分別查詢發展署官網的僱用獎助、繼續僱用補助、以及專案缺工就業獎勵，也可就近洽詢各公立就業服務機構，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供服務。