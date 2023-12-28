全球「旅遊遺珠」台灣象鼻岩也上榜！外媒欽點2觀光景點當備案

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這份榜單當中，位於歐洲地區的有位於哥本哈根號稱世界最佳餐廳的「Noma」、位於德國德國柏林的佩加蒙博物館（Pergamon Museum）、法國巴黎聖母院（Notre Dame, Paris）和龐畢度中心（Centre Pompidou, Paris）、米蘭的達文西葡萄園（Leonardo Da Vinci’s Vineyard）等地。
美洲地區則包含府史密森尼博物館的主大樓（Smithsonian Castle）和加州與佛州迪士尼樂園的「飛濺山」（Splash Mountain）以及美國紐約百老匯的「歌劇魅影」（Phantom of the Opera）；亞洲地區則除了日本東京柏悅酒店（Park Hyatt）外，還有台灣新北市瑞芳區沿岸知名景點「象鼻岩」（Elephant Trunk Rock）。
CNN介紹，在本月16日因自然風化毀損的「象鼻岩」位於台灣東北部海岸，因為岩石外型酷似「象鼻」故得名，這也讓這塊岩石成為熱門拍照打卡景點之一，但在長期海水沖蝕與自然風化下已經崩塌；但該篇文章也提出了「備案」稱，若想體驗台灣之美還有許多觀光景點可以讓遊客選擇，例如開車可以經由南橫公路蜿蜒穿過一些最美麗的鄉村，步行則可以前往全球第一條獲得「寧靜步道」認證的翠峰湖環山步道。