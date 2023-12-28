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全球「旅遊遺珠」台灣象鼻岩也上榜！外媒欽點2觀光景點當備案

▲《NOWnews今日新聞》透過空拍畫面直擊斷鼻後的象鼻岩最新情況，並找到了疑似是掉入海中的斷頭與斷鼻。（圖／記者葉志明攝，2023/12/18）
▲《NOWnews今日新聞》透過空拍畫面直擊斷鼻後的象鼻岩最新情況，並找到了疑似是掉入海中的斷頭與斷鼻。（圖／記者葉志明攝，2023/12/18）

國際中心楊智傑／綜合報導

新冠疫情過後，全球湧現「報復性出遊」的旅遊潮，各國遊客在入境隔離等檢疫政策逐漸鬆綁後紛紛搭上飛機旅遊，但在近三年的疫情期間有不少「國際知名景點」卻悄悄消失，美國有線電視新聞網（CNN）為此也進行盤點，而台灣的「象鼻岩」也登上這個無法造訪的旅遊遺珠名單之中。

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美國有線電視新聞網（CNN）羅列的這項旅遊遺珠清單，指的是2024年暫時或永久無法造訪的觀光景點，全球總共有11處景點上榜，同時該篇文章也提到了某種程度上的「替代方案」提供遊客參考。

這份榜單當中，位於歐洲地區的有位於哥本哈根號稱世界最佳餐廳的「Noma」、位於德國德國柏林的佩加蒙博物館（Pergamon Museum）、法國巴黎聖母院（Notre Dame, Paris）和龐畢度中心（Centre Pompidou, Paris）、米蘭的達文西葡萄園（Leonardo Da Vinci’s Vineyard）等地。

美洲地區則包含府史密森尼博物館的主大樓（Smithsonian Castle）和加州與佛州迪士尼樂園的「飛濺山」（Splash Mountain）以及美國紐約百老匯的「歌劇魅影」（Phantom of the Opera）；亞洲地區則除了日本東京柏悅酒店（Park Hyatt）外，還有台灣新北市瑞芳區沿岸知名景點「象鼻岩」（Elephant Trunk Rock）。

CNN介紹，在本月16日因自然風化毀損的「象鼻岩」位於台灣東北部海岸，因為岩石外型酷似「象鼻」故得名，這也讓這塊岩石成為熱門拍照打卡景點之一，但在長期海水沖蝕與自然風化下已經崩塌；但該篇文章也提出了「備案」稱，若想體驗台灣之美還有許多觀光景點可以讓遊客選擇，例如開車可以經由南橫公路蜿蜒穿過一些最美麗的鄉村，步行則可以前往全球第一條獲得「寧靜步道」認證的翠峰湖環山步道。

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