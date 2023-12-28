高雄亞灣公宅工地發現疑似未爆彈　軍方已安全運離

高雄市亞灣公宅第一期統包工程現正進行地下開挖，今（28）日下午1點05分，在工地現場挖到一顆疑似未爆彈，馬上啟動緊急災害事故通報處理流程停工戒備，並速通報警察局、消防局及國防部陸軍8軍團防爆小組到場處置。經防爆小組現場研判為二戰美軍空投彈，已無引爆疑慮，周圍亦無發現其他未爆彈，於3點08分載離現場，解除淨空管制，整起事件平安落幕，工程恢復正常施工。
記者鄭婷襄／高雄報導
市府都發局長吳文彥說，亞灣公宅基地鄰近高雄港，日治時期便是煉鋁、石油、鋼鐵等重要軍工產業重鎮，可能是現場發現二戰遺留砲彈原因，經鑑識已無引爆危險並已運離，現場亦未發現有其他未爆彈，沒有安全疑慮，軍方宣布解除淨空管制，工程持續正常施工推進，不影響施工進度。
吳文彥指出，目前亞灣公宅第一期統包工程已進行地下室開挖，工進正常並略有超前，預計116年完工。由於整體工地管理得宜，開工以來即持續針對空氣污染防制作為、噪音管理、低污染施工方法、營建工程智能監控等列為重點項目，落實環保減碳及推動循環減廢，故於12月13日獲得環保局112年高雄市優良營建工地評鑑特優獎，是唯一獲獎的社宅工程。
都發局表示，未來亦會持續落實施工管理，以完成634戶社宅單元及托嬰中心、幼兒園、日照中心社區照顧關懷據點、青創空間及店舖等社福與商業設施，提供租屋族群及周邊社區居民更完善的生活需求服務。