元旦連假交通／國道免收費、高乘載、替代道路整理　高鐵加開時段

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此次僅有國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道，時間及範圍為2023年12月31日至2024年1月1日，每日13至18時，結束時間視交通狀況機動調整。
🟡匝道封閉時間及範圍：
（一）2023年12月30日5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0時至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
（二）2023年12月31日5時至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
（三）2023年12月31日至2024年1月1日，每日12時至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
在國5高乘載管制路段及時段內，僅允許救護車輛、警備車、駕駛或乘客持有記者證之新聞採訪車、大客車、計程車（含多元化計程車）、貼有「高速公路高乘載管制通行證」之車輛、駕駛或乘客持有身心障礙證明之小型車、駕駛或乘客持有孕婦證明（同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）之小型車及乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車駛入。
另大貨車不受管制，惟依雪山隧道禁行大貨車之安全規定，南向大貨車應於石碇交流道（含）以前駛離國5，北向大貨車應於頭城交流道（含）以前駛離國5。
🟡元旦連假國道收費方式：
（一）暫停收費：為鼓勵大家避開車潮多的時段， 高公局會在2023年12月30日~ 2024年1月1日每日的0:00至5:00，實施國道全線暫停收費；其他時段則採取單一費率。
（二）單一收費：2023年12月30日至2024年1月1日國道三號『新竹至燕巢系統』另採單一費率再 8 折。
🟡開放路肩：
(一) 111年12月30日，增開國3南深路出口及南港聯絡道前路肩。
(二) 111年12月31日至112年1月2日，增開國1南向楊梅至新竹、北向西螺至員林及國3南向大溪至關西、北向香山至新竹系統等易壅塞路段路肩，合計36處。
🟡匝道儀控：假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。
🟡替代道路：
(一) 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二) 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三) 國6台中往返南投地區，建議改走台63。
🟡元旦連假高鐵自由座與熱門時段
於尖峰時段，針對台中以北區間、自由座需求較高之時段，提供每小時1班行駛南港至台中之區間列車，並配置8節自由座車廂，開行時段分別為12月29日（五）南下15時~20時，以及1月1日（一）南下13~19時與北上12~21時。
此外，為加強疏運服務，元旦假期疏運亦規劃5班延後收班列車，均配置2節自由座車廂（11-12節）。台灣高鐵公司特別提醒，延後收班的5車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間00時30分抵達端點站）。