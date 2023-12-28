遭控違背合約、賣技術給中國！三顧嚴正否認 發律師函回擊
近期三顧公司發布重訊指出，日本生醫廠商CellSeed近日在官網發布片面終止與台灣三顧公司的合作契約，為此三顧表示已違反契約精神，並將委請日本律師採取相對應之法律行動，以維護公司權益。
記者林志怡／台北報導
然而，有媒體報導指出，日方聲明表示，經台灣媒體報導得知，三顧疑似違背合約規定、在合約有效期間偷偷從事膝軟骨細胞技術研發，且企圖將相關技術轉賣中國，派人持續調查事件後，與三顧加以溝通，最後認定三顧有違約情事，因此決定終止合作。
但對此三顧公司對《NOWnews今日新聞》表示，三顧絕無任何違背合約情事，與中國洽談內容，也僅限於細胞產品的中國市場銷售代理授權，絕無涉及任何技術轉移。
此外，三顧公司副董事長陳宗基通過新聞稿表示，特定媒體以多波惡意抹黑、報導攻擊三顧及他本人，已嚴重侵害三顧公司商譽及其個人聲譽外，更涉嫌違反證券交易法散布不實流言罪。
陳宗基指出，三顧一直以來皆依法向主管機關揭露財報，也從未發生股票暫停交易等情事，目前已透過律師對相關媒體寄出正式聲明，若未更正或刪除相關未經查證的報導內容，將依法追究其法律責任、對違法行為再行提告。