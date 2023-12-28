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不只「施壓五月天」是假的？中國又批：菲律賓找媒體發南海假消息

▲中國國防部新聞局局長兼新聞發言人吳謙，批評菲律賓散播大量假消息，行為完全是碰瓷作秀。（圖／翻攝自中國國防部官網）
▲中國國防部新聞局局長兼新聞發言人吳謙，批評菲律賓散播大量假消息，行為完全是碰瓷作秀。（圖／翻攝自中國國防部官網）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國與菲律賓的南海爭議持續升溫，雙方繼續隔空駁火。中國官媒人民日報此前發表署名文章，批評菲律賓在南海「屢屢生事，持續散布虛假訊息」，今（28）中國國防部發言人吳謙又宣稱菲律賓的運補船隊內「搭載大量媒體記者」，批評菲律賓散播大量假消息，行為完全是碰瓷作秀。

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中國國防部今下午舉行例行記者會，針對菲律賓官員多次指控，中國海警在仁愛暗沙海域多次使用水砲襲擊菲律賓船隻並予以衝撞，並使用遠程聲波和軍用級雷射攻擊菲國船員，吳謙回應稱相關言論「純屬不實炒作」。

吳謙指控，是菲律賓「不顧中方一再勸阻」，執意派船闖入「中國仁愛礁」鄰近海域，還以挑釁性方式衝撞中國海警船並導致刮蹭，這種行徑非常危險，也極不專業，「中國海警依法採取必要措施予以規制，完全合理合法。」

另外，吳謙也在記者會上批評，菲方號稱「人道主義運補」，但運補船隊裡卻搭載著大量媒體記者，「發了很多假消息」，「這哪是什麼人道主義運補，這完全是碰瓷，是作秀」。至於使用聲波和雷射武器「完全是無中生有」。中方「既沒有意圖，也沒有必要」使用類似裝置。

他最後揚言，中方始終致力於透過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定，但也不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。

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