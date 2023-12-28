綠議員揭露青少年犯罪成長一倍 新北警：犯罪查緝成長44％
新北市議會民進黨團今（28）日召開記者會，黨團副召、新北市議員張維倩點出三年內涉及刑事案件的青少年嫌疑犯成長近一倍，要求國民黨總統候選人、新北市長侯友宜在國三生遭同學持彈簧刀割頸刺胸、送醫仍宣告不治不幸身亡意外後，應回來坐鎮新北，召開檢討會議。對此，新北市政府警察局晚間說明，青少年涉及刑事案件中，透過跨區整合查緝車手機制，強力掃蕩境內面交或提領ATM贓款之車手，因此在查獲新北境內犯案青少年車手成效均大幅增加，且分析統計有相當比例詐欺車手來自於其他縣市，並非單純是新北青少年犯罪增加。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府警察局表示，統計資料顯示，今年1至10月新北市查獲涉及刑事案件之青少年嫌疑犯計有4,481人，其中涉詐欺犯罪之青少年有1,266人，占比將近3成；為強力查緝詐欺車手及集團，成立詐欺防制辦公室，並規劃跨區整合詐欺車手機制，強化車手後端司法聲羈押措施，詐欺車手在新北市境內犯罪遭查獲後，被法院裁定羈押比例為全國最高，所查緝青少年車手也較去年同期查獲874人，成長44％。
新北市政府警察局指出，因雙北地區人口集中與交通發達，為逃避警方查緝，詐欺車手常有越區跨轄提款之趨勢，數據顯示在新北市警方查獲車手當中，有63％非居住在新北市。
新北市政府警察局強調，以六都每10萬人口數查獲青少犯罪人數換算，新北市數據均低於其他四都；因少年事件處理法於今年修正後，對於曝險少年改採行政輔導先行之保護策略，因此對於青少年犯罪，並不宜以刑案統計數據比較優劣。