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外媒關注中國「施壓五月天」　官員：台藝人遭打壓的規模前所未見

▲五月天在上海開唱遭質疑假唱，背後與北京當局施壓有關的可能引發外媒高度關注。（圖／相信音樂提供）
▲五月天在上海開唱遭質疑假唱，背後與北京當局施壓有關的可能引發外媒高度關注。（圖／相信音樂提供）

國際中心楊智傑／綜合報導

距離台灣大選只剩倒數16天，外媒《路透社》今（28）報導指出，中國施壓五月天要求公開表態支持一中，消息瞬間掀起全台各界熱議，國台辦則回應駁斥「是假消息」；稍早《CNN》也引述台灣國安單位消息指出，官員懷疑中國對五月天的調查可能與一月的總統大選有關，決定公開此消息是因為這是北京頭一次以「前所未見的規模」對台灣藝人進行窮追猛打。

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美國有線電視新聞網（CNN）今報導，從台灣發跡的樂團五月天於今年11月在上海的演唱會被質疑假唱後，儘管五月天所屬經紀公司「相信音樂」一再否認對嘴指控，但中國官方仍在12月大動作介入調查。

報導稱，有2名情報官員透露，五月天被要求公開表態支持北京的「一個中國」說法已經有數個月，而在五月天於當地巡演開始之際，中國再次向他們施壓表態自己的政治立場，一位官員表示，中國當局認為，透過這樣做他們可以「影響台灣年輕人的選票」。

官員形容，北京當局針對五月天的跨部門施壓行動「前所未見」，「我們決定公開這起事件，是因為這是他們第一次以前所未見的規模對（台灣藝人）進行打壓。」

CNN引述一名台灣資深音樂製作人說法，稱許多台灣的創作者必須先進行自我審查，否則很容易失去在中國表演的機會，該製作人也提到，在中國，像這樣的「假唱指控」成為頭條新聞其實是相當不尋常的，「每年針對不同藝人的類似指控有很多，但像造成大規模關注確實很不尋常」。

《路透社》也在稍早更新報導，同樣點出包含中國國家廣播電視總局在內，北京當局對五月天大規模的施壓與窮追猛打，例如中國官媒《人民日報》、《央視》與《新華社》對假唱指控的報導，中國最高人民檢察院主辦的《檢察日報》也發表了一篇將假唱描述為「詐欺行為」的文章，強調應受中國法律的制裁、敦促監管機構加強監管的文章。

文章也提到，台灣官員近幾個月一再警告，北京正在嘗試新的方法介入大選，讓選民將票投給親中國的候選人，其中的做法包含貿易制裁、與台灣政界人士的交流活動以及軍事行動等。

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