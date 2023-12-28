威力彩貳獎「一注獨得2.44億」！中獎彩券行曝光 大樂透還有1億
威力彩第4屆最後一次開獎已於今（28）晚落幕，第112000104期開獎結果顯示，2.2億頭獎槓龜，獎金全數分配給貳獎中獎者，因此貳獎一注獨得2.44億元獎金，台彩也證實是由苗栗縣通霄「通發彩券行」開出。此外，明晚大樂透開獎同樣是最後一期，目前估計頭獎可能在1億元上下，若頭獎未送出，獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項。
記者賴禹妡／綜合報導
第4屆公益彩券將於今年底屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周陸續停止發行，當期開獎結果如頭獎未開出，但貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金。
本期威力彩開獎結果顯示頭獎槓龜，貳獎為1注中獎，中獎獎金為2億4412萬6988元。根據《ETtoday新聞雲》報導，台彩證實，貳獎幸運大獎是由苗栗縣通霄通西里22鄰福德路52號「通發彩券行」所開出。
此外，明天開獎的「大樂透」同樣是這屆最後一期，於明晚8點起停止發行，目前估計頭獎可能在1億元上下。8種獎項中伍獎至普獎為固定獎金獎項，頭獎至肆獎每注實際中獎金額係由總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額，依遊戲規則的獎金分配比率及各獎項實際中獎注數進行分配；最後一期頭獎若無人中獎，頭獎獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項，按其原配獎比率重新分配獎金，但若貳獎至肆獎有部分獎項無人中獎，該無人中獎之獎項未送出的獎金將全數歸入公益彩券盈餘。