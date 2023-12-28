國三生割喉案遭留言嗆聲！廢死聯盟：以暴制暴無法讓社會更安全

威力彩貳獎「一注獨得2.44億」！中獎彩券行曝光　大樂透還有1億

▲威力彩第4屆今晚最後一次開獎，貳獎一注獨得2.44億元獎金，台彩也證實是由苗栗縣通霄「通發彩券行」開出。（示意圖／台灣彩券公司提供）
▲威力彩第4屆今晚最後一次開獎，貳獎一注獨得2.44億元獎金，台彩也證實是由苗栗縣通霄「通發彩券行」開出。（示意圖／台灣彩券公司提供）

記者賴禹妡／綜合報導

威力彩第4屆最後一次開獎已於今（28）晚落幕，第112000104期開獎結果顯示，2.2億頭獎槓龜，獎金全數分配給貳獎中獎者，因此貳獎一注獨得2.44億元獎金，台彩也證實是由苗栗縣通霄「通發彩券行」開出。此外，明晚大樂透開獎同樣是最後一期，目前估計頭獎可能在1億元上下，若頭獎未送出，獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
第4屆公益彩券將於今年底屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周陸續停止發行，當期開獎結果如頭獎未開出，但貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金。 

本期威力彩開獎結果顯示頭獎槓龜，貳獎為1注中獎，中獎獎金為2億4412萬6988元。根據《ETtoday新聞雲》報導，台彩證實，貳獎幸運大獎是由苗栗縣通霄通西里22鄰福德路52號「通發彩券行」所開出。 

▲本期威力彩開獎結果顯示頭獎槓龜，貳獎為1注中獎，中獎獎金為2億4412萬6988元。（圖／翻攝自台彩官網）
▲本期威力彩開獎結果顯示頭獎槓龜，貳獎為1注中獎，中獎獎金為2億4412萬6988元。（圖／翻攝自台彩官網）
此外，明天開獎的「大樂透」同樣是這屆最後一期，於明晚8點起停止發行，目前估計頭獎可能在1億元上下。8種獎項中伍獎至普獎為固定獎金獎項，頭獎至肆獎每注實際中獎金額係由總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額，依遊戲規則的獎金分配比率及各獎項實際中獎注數進行分配；最後一期頭獎若無人中獎，頭獎獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項，按其原配獎比率重新分配獎金，但若貳獎至肆獎有部分獎項無人中獎，該無人中獎之獎項未送出的獎金將全數歸入公益彩券盈餘。 

▲大樂透。（圖／記者顏真真攝）
▲明晚大樂透開獎同樣是最後一期，若頭獎未送出，獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項。（示意圖／記者顏真真攝）

快訊／威力彩頭獎飆2.2億！槓龜「全送貳獎」　12/28最新獎號出爐

快訊／威力彩頭獎槓龜！「貳獎」一注獨得　幸運兒2.44億爽全拿

彩券9.7億頭獎一注獨得！幸運得主現身了　「超狂買法」老闆看傻

花50元買彩券中頭獎800萬！他買2物「錢全花光了」　全場一看狂讚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選