▲ 【試駕】不見歲月痕跡，小改JLR Range Rover Velar P250 Dynamic SE更顯迷人

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英國人的優雅高貴就是有辦法將休旅車設計成時尚產物，也因如此至今依舊記得2017年Range Rover Velar亮相時，其簡約俐落設計所帶來的震撼，並於Range Rove車系一員中有著更時尚的樣貌，當然在市場一票休旅車中成為閃亮的焦點。如今事隔六年之後，儘管至今依舊不在Range Rover Velar車上看見一絲老態，但JLR仍替Range Rover Velar進行小改。
由於Range Rover Velar原本就已有著完美的體態與設計，因此原廠僅替小改Range Rover Velar於水箱護罩、日形燈與尾燈等處進行些微修改而已，透過更簡潔的設計讓整體更趨一致，不過這樣的改變若無新舊對比其實很難察覺差異之處。
相較於外觀的微幅修改，Range Rover Velar座艙就是此次小改的重點，首先12.3吋數位儀表換上最新介面，中控則取消以往上下雙層螢幕，改以單一11.4吋螢幕，並使用Range Rover最新的Pivi Pro系統。由於11.4吋中控螢幕將所有功能及案件全數整合至螢幕，換言之欲操作空調、地形/駕駛模式等任何功能都須透過螢幕控制，但相對的少了下層螢幕讓整體座艙顯得簡潔，搭配木紋飾板與淺色內裝，又更進一步散發優雅氛圍。
別看Range Rover Velar外表斯文優雅，所搭載的2.0升渦輪引擎動力雖無進行提升，但250hp最大馬力和37.2kgm峰值扭力及7.5秒的0～100km/h加速表現，看起不來並不突出，但實際踩下油門則是會給予充沛厚實的推力，並讓1,875公斤重的Range Rover Velar展現輕盈的身手，當然若是在賽道模式下輸出與變速箱反應等都會變得更加兇狠，但我所說的凶狠並不是你想的那樣，Range Rover Velar而是以從容優雅的態度展現自身肌肉力量。
優雅的Range Rover Velar於行路動態方面也有著一樣的表現，不僅處理爛路有高明的水準，試駕車型選配的動態駕馭套件、電子氣壓懸吊、主動動態控制也讓Range Rover Velar以柔韌的態度劃過每一個彎角。身為Range Rover車系一員，其品牌引以為傲的地形能力Range Rover Velar也有同樣具備，全地形反應系統、四輪驅動、進入角25.0°/穿越角22.0°/離去角27.0°等，都足以帶領駕駛遠離塵囂盡情探索。
現今市面上充斥著各種大大小小的休旅車，車款特性不外乎就是強調在動力或空間機能，然而在兼顧上述兩項之餘，Range Rover Velar還多了其它車型所沒有的地形能力，尤其優雅的外型與內在更讓Range Rover Velar在市場獨樹一格。