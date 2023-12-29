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【試駕】不見歲月痕跡，小改JLR Range Rover Velar P250 Dynamic SE更顯迷人

▲ 【試駕】不見歲月痕跡，小改JLR Range Rover Velar P250 Dynamic SE更顯迷人
▲ 【試駕】不見歲月痕跡，小改JLR Range Rover Velar P250 Dynamic SE更顯迷人

Carture 車勢文化

2017年登場的Range Rover Velar，身為Range Rover車系的一員自當採用其簡約的設計語彙，但Range Rover Velar就有著更具時尚的樣貌，然而事隔六年不僅不見任何歲月痕跡，先前則推出的小改車型也僅微幅修飾而已，但整體依舊顯得美型時尚。

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英國人的優雅高貴就是有辦法將休旅車設計成時尚產物，也因如此至今依舊記得2017年Range Rover Velar亮相時，其簡約俐落設計所帶來的震撼，並於Range Rove車系一員中有著更時尚的樣貌，當然在市場一票休旅車中成為閃亮的焦點。如今事隔六年之後，儘管至今依舊不在Range Rover Velar車上看見一絲老態，但JLR仍替Range Rover Velar進行小改。

由於Range Rover Velar原本就已有著完美的體態與設計，因此原廠僅替小改Range Rover Velar於水箱護罩、日形燈與尾燈等處進行些微修改而已，透過更簡潔的設計讓整體更趨一致，不過這樣的改變若無新舊對比其實很難察覺差異之處。

2017年推出的Range Rover Velar至今依舊有著時尚設計。
2017年推出的Range Rover Velar至今依舊有著時尚設計。
小改Range Rover Velar於水箱護罩與日型燈進行微幅修改。
小改Range Rover Velar於水箱護罩與日型燈進行微幅修改。
試駕車型有選配黑色外觀套件。
試駕車型有選配黑色外觀套件。
相較於外觀的微幅修改，Range Rover Velar座艙就是此次小改的重點，首先12.3吋數位儀表換上最新介面，中控則取消以往上下雙層螢幕，改以單一11.4吋螢幕，並使用Range Rover最新的Pivi Pro系統。由於11.4吋中控螢幕將所有功能及案件全數整合至螢幕，換言之欲操作空調、地形/駕駛模式等任何功能都須透過螢幕控制，但相對的少了下層螢幕讓整體座艙顯得簡潔，搭配木紋飾板與淺色內裝，又更進一步散發優雅氛圍。

座艙試小改Range Rover Velar變革最多之處。
座艙試小改Range Rover Velar變革最多之處。
取消雙層螢幕改配置11.4吋中控螢幕。
取消雙層螢幕改配置11.4吋中控螢幕。
使用Pivi Pro系統。
使用Pivi Pro系統。
方向盤造型也一併改變。
方向盤造型也一併改變。
12.3吋數位儀表介面也有改變。
12.3吋數位儀表介面也有改變。
前座提供通風加熱功能，深淺色皮革鄉間讓替座艙營造質感與優雅氛圍。
前座提供通風加熱功能，深淺色皮革鄉間讓替座艙營造質感與優雅氛圍。
2,874mm軸距給予舒適的後座環境。
2,874mm軸距給予舒適的後座環境。
配備全景天窗。
配備全景天窗。
別看Range Rover Velar外表斯文優雅，所搭載的2.0升渦輪引擎動力雖無進行提升，但250hp最大馬力和37.2kgm峰值扭力及7.5秒的0～100km/h加速表現，看起不來並不突出，但實際踩下油門則是會給予充沛厚實的推力，並讓1,875公斤重的Range Rover Velar展現輕盈的身手，當然若是在賽道模式下輸出與變速箱反應等都會變得更加兇狠，但我所說的凶狠並不是你想的那樣，Range Rover Velar而是以從容優雅的態度展現自身肌肉力量。

優雅的Range Rover Velar於行路動態方面也有著一樣的表現，不僅處理爛路有高明的水準，試駕車型選配的動態駕馭套件、電子氣壓懸吊、主動動態控制也讓Range Rover Velar以柔韌的態度劃過每一個彎角。身為Range Rover車系一員，其品牌引以為傲的地形能力Range Rover Velar也有同樣具備，全地形反應系統、四輪驅動、進入角25.0°/穿越角22.0°/離去角27.0°等，都足以帶領駕駛遠離塵囂盡情探索。

Range Rover Velar加速表現非常輕盈，但整體不是猛爆而是以優雅的態度呈現。
Range Rover Velar加速表現非常輕盈，但整體不是猛爆而是以優雅的態度呈現。
動力輸出仍維持250hp/37.2kgm。
動力輸出仍維持250hp/37.2kgm。
選配的電子氣壓懸吊讓型路與操控都很舒適從容。
選配的電子氣壓懸吊讓型路與操控都很舒適從容。
賽道模式會讓優雅的Range Rover Velar變得稍微兇悍。
賽道模式會讓優雅的Range Rover Velar變得稍微兇悍。
離開柏油路Range Rover Velar就會變成野孩子。
離開柏油路Range Rover Velar就會變成野孩子。
ACC與車道維持讓人在高速通公路可以輕鬆的駕馭。
ACC與車道維持讓人在高速通公路可以輕鬆的駕馭。
現今市面上充斥著各種大大小小的休旅車，車款特性不外乎就是強調在動力或空間機能，然而在兼顧上述兩項之餘，Range Rover Velar還多了其它車型所沒有的地形能力，尤其優雅的外型與內在更讓Range Rover Velar在市場獨樹一格。

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