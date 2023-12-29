歡迎光臨「2024 台北車展」！？

車上內建投影機外加七個螢幕送給你 華為問界M9超豪華休旅中國亮相

▲ 車上內建投影機外加七個螢幕送給你 華為問界M9超豪華休旅中國亮相
▲ 車上內建投影機外加七個螢幕送給你 華為問界M9超豪華休旅中國亮相

Carture 車勢文化

中國電動車的發展之迅速讓傳統車廠措手不及，華為與賽力斯聯手打造的品牌「問界」，現在推出了旗艦大型休旅車款M9，這輛車除了尺寸頗大之外，另一個特點就是螢幕超多，六人座的配置竟然有七個螢幕，另外還有一具投影機滿足你的娛樂需求，當然其內部豪華的空間以及座艙設計，都顯現了他們的實力有多麼強大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
問界M9是華為最新推出的電動車款，除了純電動之外還有增程型車輛可以選擇。
問界M9是華為最新推出的電動車款，除了純電動之外還有增程型車輛可以選擇。
問界M9是一輛六人座大型休旅車款，其車長5,230mm、寬1,999mm、高1,800mm、軸距3,110mm，這樣的尺寸比BMW X7還要更大，但是風阻係數值來到0.264Cd，原廠表示其結構鋼材跟核潛艦是一樣的，而車身有高達80%是採用鋁合金打造，此外車輛配置了27個傳感器，搭載華為最新的ADS 2.0先進駕駛輔助系統，基本上這是一輛非常安全而且先進的車款，而他的外觀特色以及內裝舒適性配備有多麼厲害，我們利用圖説來介紹。

動力部分有兩種選擇，純電車輛配置523匹雙馬達系統，搭配寧德時代的97.7kWh電池可以擁有630公里的續航里程(CLTC標準)，而如果你不想要純電，他還有另外一款增程型動力，一樣也是雙馬達系統，不過配置了1.5升的引擎作為發電機，最大馬力下降至490匹，車輛擁有42kWh或者是52kWh電池，在滿油滿電的狀態下擁有1,362公里或者是1,402公里的續航表現，目前這輛車已經可以訂購，據悉開賣沒多久訂單就突破五萬張，而其價格最低為46,98萬人民幣，折合台幣約204.2萬元，首批車款交付時間將會落在2024年第一季左右。

問界M9提供多款顏色選擇，而這輛車要價突破200萬台幣大關，但依舊有著非常好的預接單量，顯見車輛的配備受到市場的喜愛。
問界M9提供多款顏色選擇，而這輛車要價突破200萬台幣大關，但依舊有著非常好的預接單量，顯見車輛的配備受到市場的喜愛。
車長來到5,230mm，這樣的尺碼要放下三排座相當容易，而其超大軸距的表現也代表空間舒適度會更好。
車長來到5,230mm，這樣的尺碼要放下三排座相當容易，而其超大軸距的表現也代表空間舒適度會更好。
其造形設計中規中距，一眼就可以辨認出這是一輛新能源車種，而其頭燈採用主動式矩陣型LED燈具，設置可以投影動畫展現科技感。
其造形設計中規中距，一眼就可以辨認出這是一輛新能源車種，而其頭燈採用主動式矩陣型LED燈具，設置可以投影動畫展現科技感。
車輛尾燈則以細小的LED燈塊排列，甚至可以組合出中文字非常特別。
車輛尾燈則以細小的LED燈塊排列，甚至可以組合出中文字非常特別。
儀表台上可以看到三具螢幕，駕駛前方的是12.3吋數位儀表，中央車機系統是15.6吋，而副駕駛座前方的是16吋螢幕，可以發現副駕的下方甚至有腳踏板可以使用。
儀表台上可以看到三具螢幕，駕駛前方的是12.3吋數位儀表，中央車機系統是15.6吋，而副駕駛座前方的是16吋螢幕，可以發現副駕的下方甚至有腳踏板可以使用。
車輛採用六人座的設定，全數都有電動調整功能，前面四張椅子還有14向調整，並且擁有通風、加熱功能。
車輛採用六人座的設定，全數都有電動調整功能，前面四張椅子還有14向調整，並且擁有通風、加熱功能。
而在駕駛前方還有抬頭顯示系統，這是華為自主研發的AR HUD系統，讓你感覺好像有75吋的螢幕就在道路上進行指引。
而在駕駛前方還有抬頭顯示系統，這是華為自主研發的AR HUD系統，讓你感覺好像有75吋的螢幕就在道路上進行指引。
因為投射範圍非常地廣，因此會讓整體的實用性大幅增加。
因為投射範圍非常地廣，因此會讓整體的實用性大幅增加。
車上的全數螢幕都採用華為的HarmonyOS 4系統，搭配上25支喇叭組成的音響系統以及降噪科技創造出超高乘車質感。
車上的全數螢幕都採用華為的HarmonyOS 4系統，搭配上25支喇叭組成的音響系統以及降噪科技創造出超高乘車質感。
基本上在這輛車上是人人都有一塊專屬螢幕，想要看什麼內容再也不用吵架了。
基本上在這輛車上是人人都有一塊專屬螢幕，想要看什麼內容再也不用吵架了。
螢幕以及車機運行全都採用華為自主研發的科技，因此穩定度還有待市場考驗。
螢幕以及車機運行全都採用華為自主研發的科技，因此穩定度還有待市場考驗。
即便是第三排的空間也相當舒適，而其周圍的置物區域也非常豐富實用。
即便是第三排的空間也相當舒適，而其周圍的置物區域也非常豐富實用。
在中島下方還有冷藏空間，展現車輛強大的機能性。
在中島下方還有冷藏空間，展現車輛強大的機能性。
門板內也都還有置物空間，讓乘客的東西都有收納的地方。
門板內也都還有置物空間，讓乘客的東西都有收納的地方。
車輛擁有27個傳感器，並且使用華為最新的先進駕駛輔助系統。
車輛擁有27個傳感器，並且使用華為最新的先進駕駛輔助系統。
車輛內部有著一個32吋的布幕，而內建的投影機更是劇院等級，將會讓你像身處電影院一樣享受。
車輛內部有著一個32吋的布幕，而內建的投影機更是劇院等級，將會讓你像身處電影院一樣享受。
車輛上還有高達2,080瓦的音響系統，聽覺以及視覺的饗宴都照顧到了。
車輛上還有高達2,080瓦的音響系統，聽覺以及視覺的饗宴都照顧到了。
當然車輛也擁有超豪華的跨腳模式，想要擁有悠閒的休息時間也相當輕鬆。
當然車輛也擁有超豪華的跨腳模式，想要擁有悠閒的休息時間也相當輕鬆。
車輛座位配置非常多元，全家三代同堂出遊也非常適合。
車輛座位配置非常多元，全家三代同堂出遊也非常適合。
後座傾倒之後要乘載物品也非常容易。
後座傾倒之後要乘載物品也非常容易。
大老闆座駕也相當適合，尤其前座倒下後可以完全伸直腿部相當舒適。
大老闆座駕也相當適合，尤其前座倒下後可以完全伸直腿部相當舒適。
甚至還可以變成一個車床空間，露營族可以相當愜意出遊。
甚至還可以變成一個車床空間，露營族可以相當愜意出遊。

【試駕】不見歲月痕跡，小改JLR Range Rover Velar P250 Dynamic SE更顯迷人

三大概念車為主軸 Suzuki 公布 2024 東京改裝車展參展陣容

搭載 5 項創新技術 小米 SU7 正式亮相

全新改款 Cadillac CT5 將於中國大陸上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選