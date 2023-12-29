車上內建投影機外加七個螢幕送給你 華為問界M9超豪華休旅中國亮相
中國電動車的發展之迅速讓傳統車廠措手不及，華為與賽力斯聯手打造的品牌「問界」，現在推出了旗艦大型休旅車款M9，這輛車除了尺寸頗大之外，另一個特點就是螢幕超多，六人座的配置竟然有七個螢幕，另外還有一具投影機滿足你的娛樂需求，當然其內部豪華的空間以及座艙設計，都顯現了他們的實力有多麼強大。
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問界M9是一輛六人座大型休旅車款，其車長5,230mm、寬1,999mm、高1,800mm、軸距3,110mm，這樣的尺寸比BMW X7還要更大，但是風阻係數值來到0.264Cd，原廠表示其結構鋼材跟核潛艦是一樣的，而車身有高達80%是採用鋁合金打造，此外車輛配置了27個傳感器，搭載華為最新的ADS 2.0先進駕駛輔助系統，基本上這是一輛非常安全而且先進的車款，而他的外觀特色以及內裝舒適性配備有多麼厲害，我們利用圖説來介紹。
動力部分有兩種選擇，純電車輛配置523匹雙馬達系統，搭配寧德時代的97.7kWh電池可以擁有630公里的續航里程(CLTC標準)，而如果你不想要純電，他還有另外一款增程型動力，一樣也是雙馬達系統，不過配置了1.5升的引擎作為發電機，最大馬力下降至490匹，車輛擁有42kWh或者是52kWh電池，在滿油滿電的狀態下擁有1,362公里或者是1,402公里的續航表現，目前這輛車已經可以訂購，據悉開賣沒多久訂單就突破五萬張，而其價格最低為46,98萬人民幣，折合台幣約204.2萬元，首批車款交付時間將會落在2024年第一季左右。