PLG／最後一塊戰力拼圖到位 兩屆T1阻攻王狄帝正式加盟攻城獅
PLG職籃聯盟新竹御頂攻城獅球團宣布洋將陣容補強，狄帝（Deyonta Davis）正式加盟攻城獅，未來他將披上21號戰袍，狄帝本季效力於韓國職籃KBL高陽索諾天空槍手隊，在結束合約後抵台加盟攻城獅，並於昨日加入團隊訓練。狄帝近兩季皆效力於國內T1聯盟，共出賽44場，場均可貢獻16.1分12.6籃板2.3阻攻，且連續兩年搶下T1聯盟年度阻攻王。張樹人總經理表示：「狄帝加盟後除了能強化團隊防守，他的外線投射能力也能幫助隊友拉開進攻空間，讓球隊展現更多元的陣型。」
記者廖聿偉/綜合報導
狄帝現年27歲，身高211公分體重108公斤，具備220公分臂展與出色彈跳能力，畢業於密西根州立大學。在結束大一球季後即挑戰NBA殿堂，過去曾於曼菲斯灰熊、亞特蘭大老鷹出賽，在NBA生涯留下場均4.2分3.2籃板成績。狄帝的防守能力一直是他的一大優勢，過去曾在T1聯盟留下單場22分22籃板外帶9次阻攻的驚人紀錄，且本季在KBL雖場均僅出賽12分鐘，但依舊能貢獻1.3阻攻。林冠綸總教練認為：「他是一位兼具禁區防守與外線能力的球員，除此之外還能在場上展現優異球商幫助隊友，除了期待他能幫助球隊取勝外，也希望能帶來更棒的化學效應。」
談到再度重返臺灣籃壇，狄帝興奮表示：「很感謝新竹球迷的關注與支持，我會盡我所能幫助球隊取勝，希望自己能再突破過去在臺灣的表現。」在加盟攻城獅後，狄帝也與老戰友艾夫伯重逢，狄帝認為：「我們之間的緊密關係會更幫助我融入攻城獅團隊，非常期待再度與他聯手！」談到本週末的洋將輪替，林冠綸總教練表示：「我們將會依他近期的訓練狀況決定，若訓練狀態好，不排除在本週六賽事登錄出賽。」