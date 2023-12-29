中國軍工巨頭接連倒台！恐有滅頂之災　余茂春：習看手下人都反骨

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《星島日報》分析，這次軍方反腐風暴，也令中共軍工系面臨「滅頂之災」，軍工兼具科技研發與工業製造，涉及核工業、航天航空、船舶、兵器，是軍民融合戰略的主戰場，也是強軍興軍、大國地位的重要支撐，由24人組成的中共二十屆政治局中，就有3人出身「軍工系」，包括新疆自治區黨委書記馬興瑞、重慶市委書記袁家軍、國務院副總理張國清。軍工高管備受重用，此次卻有多人捲入腐敗案，勢必影響「軍工系」在政壇的傳承。
美國智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春則在接受《大紀元》訪問時表示，越想搞獨裁的人，對自己政治交易的穩定性其實就越不放心，所以習近平才會不斷的進行整肅與清洗，「他實際上對自己不放心，所以他手下的人看起來好像都有反骨。這是獨裁者的一種邏輯，所有的獨裁者都這樣。」
余茂春並直言，樹倒猢猻散，中共的高級將領，如果一個人被整肅，下面提拔上來、或者跟他有關係的人都會遭殃，儘管大部分時候並沒有真正的關聯，但只要是在派系上有點關係的，都會被認為對習的政治忠誠有問題。在他看來，習近平每年都遭遇一些困難和挑戰，以前還能用一些臨時性政策躲過，但這次從經濟、政權等制度性缺陷所反映出來的問題，習似乎很難解決。
先前余茂春曾在談論李尚福失蹤時提出，他雖然不認為李尚福出事是因為腐敗，但此事顯示習近平對軍隊不忠誠的疑慮日益加劇，這在俄羅斯瓦格納兵團叛亂之後尤其嚴重，而且習近平關注有無具強大「紅色血統」或軍事背景的人，可能成為軍隊內不滿者的領袖，李尚福是少數紅二代，他的紅色血統才是習近平最擔心的。