今起連續三波冷空氣南下！連假天氣曝光 吳德榮提醒跨年夜1事
氣象專家吳德榮表示，今（29）日水氣東移，中南部天氣好轉，大台北、東北部仍有局部短暫雨，白天北台灣略偏涼，中南部氣溫回升，夜間低溫變化不大。然而即將迎來的跨年夜、元旦連假部分，將會有偏乾的「東北季風」級的冷空氣南下，白天各地氣候大致晴朗舒適，唯獨入夜氣溫較低要注意保暖。
記者張嘉哲/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今（29）日水氣東移、中南部好轉，大台北、東半部仍有局部短暫雨，今天全台各地區氣溫，北部17至23度，中部15至27度，南部16至28度、東部17至27度，明（30）日西半部多雲時晴，部分山區及東半部偶有局部少量降雨的機率，氣溫持續回升。
吳德榮表示，不過到週日（31日）至下週一（元旦），會有一波偏乾的東北季風南下，西半部晴朗；北海岸、東半部多雲有局部短暫降雨的機率，但雲量將逐漸減少、降雨機率亦逐漸降低，下週二（2日）各地就變為晴朗穩定的天氣。
吳德榮提到，下週日至週二晨，南下的冷空氣不強，僅屬「東北季風」級，白天在陽光下，氣溫很快回升，北台舒適南微熱，入夜後因「輻射冷卻」效應，氣溫偏低，北部沿海及部分平地有降至12度的機率；民眾若長時間在戶外活動，應注意穿著調整。
吳德榮說，而緊接著下週三（3日），另一強度類似的東北季風南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部仍為晴朗穩定的天氣，下週四（4日）西半部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。