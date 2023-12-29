不只3巨頭被拔？傳中國另有2名軍工高管已「消失」數月
中國全國政協主席會議，27日撤銷中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科工集團副總經理王長青等人的全國政協委員資格，再次引發外界對中共政軍高層整肅潮的關注。有報導指出，不只前述3人，中國另有2名軍工高管－中國航天科工集團董事長袁潔、中國兵器裝備集團總經理陳國瑛，也已「消失」數月。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
早在9月中旬，中國媒體人趙蘭健就曾在社群平台上爆料，說有多位軍企要員被中紀委抓走，包括劉石泉、袁潔、陳國瑛、譚瑞松，若他們都有上下層牽連的裙帶關係，則不排除有一場「極其殘酷」的軍企整肅將到來。
有媒體整理幾人上次公開露面的時間，發現他們幾乎都是7至9月後，就消失在大眾眼前，所屬集團官網消息或是官媒相關報導，大多也都停在那個時候。現在吳燕生、劉石泉、王長青證實出事，袁潔和陳國瑛恐怕也凶多吉少。
中國國防部28日召開例行記者會，其發言人吳謙面對在場傳媒提問，吳燕生、劉石泉、王長青被撤銷全國政協委員資格，以及前中國國防部長李尚福究竟下落如何時，只簡短的要發問者向國家有關部門詢問、關注權威訊息發布，不願做出正面回應。