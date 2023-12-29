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博恩給「外送員小費5萬」！他自稱厚臉皮收了　坎坷遭遇逼哭全場

▲喜劇演員博恩日前拍攝影片企劃，真的用現金給外送員小費，並且紀錄過程，結果卻拍到令觀眾動容的感人故事。（圖/YT@曾博恩）
▲喜劇演員博恩日前拍攝影片企劃，真的用現金給外送員小費，並且紀錄過程，結果卻拍到令觀眾動容的感人故事。（圖/YT@曾博恩）

記者張嘉哲/綜合報導

喜劇演員博恩日前接下外送平台的代言，結果拍片時突然想了個企劃，決定要把代言費當作小費送給外送員，並且記錄下外送員的真實反應，其中不乏有冷靜的反應，也有嚇到愣住隨後熱情的外送員。然而，最令人動容的是收到5萬塊小費的一名單親爸爸，他雖然自稱「會厚臉皮地收下這筆錢」，但背後的故事卻讓網友們全都看哭了，連博恩也眼框泛淚，工作人員更是哭成一團。

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博恩在影片當中，表示外送平台今年又找他合作，但他覺得外送員更辛苦，所以準備了10萬元要給外送員當小費，不過由於APP設定最高只能給到100元，於是他決定拿現金給外送員，起初先是1000元、2000元的給，到後面是萬元的給，其中爆笑的是一位女外送員看到千元鈔票直接愣住，然後一直被電梯門夾住，讓博恩笑說「你不要一直被夾啊！」女外送員也說「就嚇到，很感動！」一連說了好幾聲謝謝。

▲女外送員看到千元小費嚇到愣在原地，一直被電梯門夾到，場面相當爆笑。（圖/YT@曾博恩）
▲女外送員看到千元小費嚇到愣在原地，一直被電梯門夾到，場面相當爆笑。（圖/YT@曾博恩）
其中在最後一位單親爸送完餐點給博恩之後，博恩拿出5萬塊的小費要給他，該名單親爸相當傻眼直呼「不要，開什麼玩笑」、「不要鬧我笑話」，接著就想要離開現場，而博恩也為了證明自己不是騙人，請他打開外送平台APP確認自己就是APP上頭的代言人，隨後單親爸才安心地收下這筆小費。

博恩也接著詢問「有想到這筆錢要怎麼用嗎？」結果單親爸娓娓道來自己的故事，透露他曾經在軍中待了30年，是空軍中校飛行員，10多年前在新竹外海墜機住院2個月，期間老婆往返醫院照顧他，給他送粥送流質食物，卻不幸在騎車途中被撞身亡，所以他一人獨自拉拔3個孩子。

▲單親爸看到五萬塊小費傻眼，直呼「不要鬧我笑話」，轉頭就想要離開。（圖/YT@曾博恩）
▲單親爸看到五萬塊小費傻眼，直呼「不要鬧我笑話」，轉頭就想要離開。（圖/YT@曾博恩）
單親爸提到，現在老母親癱瘓在床，還要請外傭照顧，一個月2.8萬元，加上他前陣子又淋巴癌，所以不得不這樣維持家裡生計，透露自己每天都是從早上7點跑單到晚上12點，沒有休息，我中餐也不吃，「我以前不會跟你收這個錢，但是我現在厚臉皮了，我是因為家裡苦難，我才退伍下來，不然我已經中校了，接著就上校了，你真的給我幫了很大的忙，我不知道怎麼感激你，我都想跪.....」。

而博恩也急忙說「不要跪不要跪！我們可以擁抱」單親爸講到後面還有些哽咽「我不知道有一天這種事會...我從小就想過，有沒有一天，幸運的事會發生在我身上，但從來沒有，我就是一直幹軍人，一輩子為國效忠」隨後博恩詢問單親爸要不要吃飯，結果單親爸又說接到一單。

博恩訝異的問說「拿5萬元，你還要跑下一單？」單親爸則說「我需要...我每一毛錢都要賺，我剛以為你跟我開玩笑，或有什麼目的，沒想過這種天降奇蹟發生在我身上，我只能說謝謝你...表達我非常感激感激，正好給到我很大的幫助」。

▲外送員透露自己是單親爸爸，妻子出車禍身亡，媽媽臥病在床，一肩扛起所有的家計，對於博恩給的五萬元小費稱自己是「厚臉皮收下了」，但充滿感謝、感激。（圖/YT@曾博恩）
▲外送員透露自己是單親爸爸，妻子出車禍身亡，媽媽臥病在床，一肩扛起所有的家計，對於博恩給的五萬元小費稱自己是「厚臉皮收下了」，但充滿感謝、感激。（圖/YT@曾博恩）
單親爸說「你今天就算給我500萬，我還是每天都會出來跑外送，何況孩子3、4歲就沒了母親，現在女兒讀北一女中，如果未來到國外讀書，無論多少錢，他都會努力供應，這是父母的天職，而我的父母，只要有一口氣在，我都會讓他們努力活下去」最後電梯關門前，單親爸還向博恩深深鞠躬，並且表示「我會永遠記得你，謝謝」。

隨後，現場工作人員已經哭成一團，博恩也語帶哽咽的表示「當下考慮的已經不是影片是不是會中或者觀看次數有多高，而是你真的實際上去幫助到一個真的需要幫助的人」坦言當下「他（外送員）忍了很久，他不想要哭，可是你看得出來他很想哭，搞到我也蠻想哭的」。影片曝光後，不少觀眾都看到一起哭，表示這真的是非常具有意義的影片。


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