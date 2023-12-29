前港獨組織召集人抵英國求庇護！踢爆：遭要求當線人、赴中旅遊

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鍾翰林坦言，雖然他在警察的威逼利誘下，仍堅持只提供不相關的資訊，也清楚這些不太可能給其他人帶來切實的後果，但他仍無法面對自己畢竟有向警方提供訊息的事實，而且每當警方對他的回答不滿意時，就會用恐嚇手段迫使他透露更多：「他們說我需要證明自己是值得信賴的，沒有什麼可隱瞞的，這讓我承受了巨大的壓力」、「我覺得自己別無選擇，因為不拿錢會被質疑不合作。」
9月初一個例行約談中，他還被國安人員問到對中國發展的看法，又向他提議到中國「旅遊」，令他感到震驚與害怕，擔心會被送中，在沉默一會後決定先設法拒絕。幸運的是，對方沒有在下一次會面時再提起這件事，而他則是在近日看到前香港眾志成員周庭的爆料才恍然大悟，為何當時國安人員要他去中國「旅遊」。
鍾翰林還透露，他感覺根本無法控制自己的生活，警方保存了他的所有個人資訊，包括銀行帳戶、學生證、時程表等，讓他感覺自己永遠無法放鬆，哪怕只是一秒鐘，即使是像散步這樣簡單的事情也會給他帶來壓力，因為他必須不斷思考，如何向警方證明自己的行為是正當的，並擔心隨時會再被逮捕。
由於持續性的壓力已影響到他的身心健康，所以他開始規劃並申請出國旅遊散心，在經過一番波折後，港府終於批准他在耶誕期間前往日本沖繩，條件是他必須在12月25日回國，而當他在日本的飯店計劃下一步行動時，忍不住開始哭泣，雖然他已經想到總有一天必須離開香港，但仍沒有準備好這麼快就走。
鍾翰林說，他擔心香港警方得知他離開的意圖，所以離境前只買了到沖繩的機票，耶誕節當天才在沖繩買機票飛到東京再轉機到英國倫敦，申請政治庇護，也得到當地港人組織的協助，目前還沒有具體的未來規劃，只希望能有機會繼續讀大學，完成停頓近4年的學業。