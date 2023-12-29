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李善均曾要求「非公開調查遭拒」　警察局長親解原因：不好看

▲李善均最後應訊要求非公開調查卻遭拒，警察局長昨日開記者會說明原因。（圖／翻攝YTN YouTUbe）
▲李善均最後應訊要求非公開調查卻遭拒，警察局長昨日開記者會說明原因。（圖／翻攝YTN YouTUbe）

記者薛羽彤／綜合報導

韓國影帝李善均27日輕生過世，享年48歲，他因捲入吸毒案最後選擇走上絕路，各界也開始檢討「誰是殺了李善均的凶手」。昨（28）日仁川警察廳長召開記者會，否認過度調查，並解釋不讓他私下調查的原因。

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▲李善均涉毒案尚未真相大白，本人先選擇走上絕路。（圖／翻攝自hoduent IG）
▲李善均涉毒案尚未真相大白，本人先選擇走上絕路。（圖／翻攝自hoduent IG）
警察局長金熙中在記者會上表示，對於李善均身亡感到很遺憾，強調調查過程一切都是按照合法程序。面對外界質疑23日第三度問訊長達19小時，警察局長回應，「李善均的律師要求，一次將李善均遭恐嚇的受害案件相關追加調查一起完成，為了能充分聽取李善均的陳述，所以才進行了長時間的調查」。

至於第三次傳喚，李善均方要求非公開召喚，卻遭到警方拒絕一事，警察局長表示「使用地下停車場會不好看，才會要求他門像前兩次一樣（走正門），律師也回覆知道。即使利用地下停車場進入偵訊室，記者們也會經由玻璃發現，到時候擠在一起，也可能引發安全疑慮，導致意外發生」。甚至反問媒體：「如果私下進行調查不公開，你們可以容忍嗎？」

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▲李善均捲入吸毒案，27日被發現輕生於車內。（圖／資料照）
李善均的律師今（29）日受訪時表示，「已經站上拍照線上2次了，（再度要他站上去）可以視為想讓他丟臉或感到受辱。因為配合（警方調查），對於第3次應訊時強烈要求以不公開的方式進行，但警方（在協商期間）表示日期已經被媒體知道了，只能公開了」，他認為就是警方洩漏日期給媒體。但警方堅決否認，還表示拍照線是媒體設置的，是李善均應要求主動站上去受訪。

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