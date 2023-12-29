李善均曾要求「非公開調查遭拒」　警察局長親解原因：不好看

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至於第三次傳喚，李善均方要求非公開召喚，卻遭到警方拒絕一事，警察局長表示「使用地下停車場會不好看，才會要求他門像前兩次一樣（走正門），律師也回覆知道。即使利用地下停車場進入偵訊室，記者們也會經由玻璃發現，到時候擠在一起，也可能引發安全疑慮，導致意外發生」。甚至反問媒體：「如果私下進行調查不公開，你們可以容忍嗎？」
李善均的律師今（29）日受訪時表示，「已經站上拍照線上2次了，（再度要他站上去）可以視為想讓他丟臉或感到受辱。因為配合（警方調查），對於第3次應訊時強烈要求以不公開的方式進行，但警方（在協商期間）表示日期已經被媒體知道了，只能公開了」，他認為就是警方洩漏日期給媒體。但警方堅決否認，還表示拍照線是媒體設置的，是李善均應要求主動站上去受訪。
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