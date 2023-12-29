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MLB／Hader想追破億美元大約！道奇、洋基、遊騎兵展開競爭

▲《The Athletic》記者Jim Bowden透露，「目前德州遊騎兵、洛杉磯道奇、紐約洋基都在競爭Josh Hader，但沒有球隊願意給出破億合約。」（圖／美聯社／達志影像）
▲《The Athletic》記者Jim Bowden透露，「目前德州遊騎兵、洛杉磯道奇、紐約洋基都在競爭Josh Hader，但沒有球隊願意給出破億合約。」（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

大聯盟（MLB）自由市場已開市近兩個月，在近日有關左投後援Josh Hader的傳聞也越來越多，根據《The Athletic》記者Jim Bowden透露，「目前德州遊騎兵、洛杉磯道奇、紐約洋基都在競爭Josh Hader，但沒有球隊願意給出破億合約。」

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記者Jim Bowden表示，「Josh Hader想要一份至少9位數的合約，但目前自由市場上沒有人提出此報價，但遊騎兵、道奇、洋基都有意爭取加盟，但這三支球隊目前的策略，是更傾向在拿下後援投手前，先去網羅先發投手。」

對於Josh Hader想追求的合約，《MLB TRADE RUMORS》日前也指出，Hader對於合約要求至少要接近、甚至超越大都會終結者Edwin Diaz的5年1.02億美元（約31億台幣）的合約，但目前仍未有球隊想要提供此報價，日前巴爾的摩金鶯原本有意網羅Hader，但礙於Hader價碼過高超出預算範圍，金鶯最終轉簽下Craig Kimbrel。

本季滿29歲的Josh Hader，在今年61場出賽中主投56.1局，收下2勝、3敗、33次救援成功、防禦率1.28、三振85次，在大聯盟8年生涯中，出賽349場，交出20勝、21敗、165次救援成功（25次救援失敗）、防禦率2.50的成績，5次入選明星賽，3度拿下國聯最佳救援投手獎。

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