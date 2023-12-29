台股封關日早盤弱勢走跌 AI股逆勢強彈、觀光股強強滾
美股28日漲跌互見，台北股市今（29）日2023年封關日，早盤弱勢跌逾30點，來到17879點，權值王台積電小跌，其他重要電子股也大多熄火，像是聯電、南亞科、華碩、宏碁、旺宏、日月光表現偏弱走跌。不過，AI概念股強勢走高，廣達、緯創、緯穎漲2到3%，仁寶、英業達與技嘉漲1%以上。另外，觀光股也發動攻勢，富野、夏都漲5到6%。
記者許家禎／台北報導
道瓊工業指數28 日上漲53.58點，漲幅0.14%，收37710.1點，再創收盤歷史新高；標普500指數上漲1.77點，漲幅0.04%，收4783.35點；那斯達克指數小跌4.04點，跌幅0.03%，收15095.14點；費城半導體指數下跌0.14%，跌5.91點，收4208.68點。
台北股市今日封關日，早盤弱勢跌逾30點，來到17879點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌4元，來到593元。其他重要電子股，如聯發科跌近1%，來到1015元。鴻海在平盤附近，聯電、南亞科、華碩、宏碁、旺宏、日月光表現偏弱走跌，和碩跌多，跌幅達2.8%。
面板雙雄友達與群創強勢逆勢走高，分別漲0.5%與1.4%。長榮航與華航早盤開始點火，漲0.8%以上。AI概念股表現亮眼，英業達早盤漲約1%，仁寶與技嘉漲1.5%以上、緯穎漲近2%、緯創漲2.8%、廣達漲逾3%。
另外，國旅補助又來了，銀髮族每人1天500元，身障團最高5萬元，使觀光股喜孜孜，富野飆漲停，夏都漲5到6%，老爺知、雲品、王品、寒舍漲4%，山富、亞都漲3%以上，晶華漲2%多。