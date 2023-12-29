2023年封關日！美元升回101之上 新台幣早盤先貶後升破30.7元
新台幣兌美元在連7個交易日收升，並大漲逾6角之後，今（29）日是2023年最後一個交易日、也是封關日，隨著美債殖利率及美元指數齊反彈，加上台股早盤也跌，新台幣兌美元一開盤先回貶，並下探30.75元，貶值3.2分，隨後在出口商拋匯支撐下，再翻升破30.7元，來到30.699元，升值1.9分。
記者顏真真／台北報導
美國公債殖利率上升，推動美元從5個月低點反彈，也是美元一周來首次上漲，回升至101之上。亞洲主要貨幣兌美元經歷前一交易日彈升後，日圓在創下近2周來最大上漲後，漲幅也縮小，今日早盤在141.23至141.66兌1美元盤整，韓元兌美元則在1284.71至1289.23震盪，離岸人民幣在拉回至7.1208後，一度又回升至7.099兌1美元，目前在7.1018附近震盪。
至於新台幣兌美元在連續7個交易日收升，累計升幅超過6角之後，今日是2023年最後一個交易日，新台幣兌美元一開盤就翻貶，以30.72元、貶值0.2分開出，在美元指數走揚及台股開低走低之下，進一步下探30.75元，貶值3.2分，但由於今日下午4點就要封關，出口商拋匯需求仍在，新台幣貶幅未擴大，甚至還翻升來到30.699元，升值1.9分。