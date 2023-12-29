以色列坦克深入加薩中部　轟炸南部致20死

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加薩衛生官員稱，以色列飛彈襲擊了加薩中部馬加齊(Maghazi)難民營東北部的一所房屋，造成3名巴勒斯坦人死亡。
再往南，以色列軍隊襲擊了加薩南部主要城市甘尤尼斯(Khan Yunis)市中心一家醫院的周圍地區，當地居民擔心新的地面部隊會再次挺進這個擠滿無家可歸家庭的地區。
加薩衛生部發言人奇德拉(Ashraf al-Qidra)指出，在以色列最新的一次致命空襲中，靠近埃及南部邊境的主要城鎮拉法(Rafah)，有20名巴勒斯坦人死亡，55人受傷。根據當地醫務人員與居民指出，他們被炸毀的建築是流離失所平民的住處。
路透社影片顯示，救援人員在廢墟中穿梭，以搜救包括一名嬰兒和幾名兒童在內的受害者，然後將他們從茫然、哭泣的擁擠人群中，送往鄰近的科威特醫院。
巴勒斯坦衛生當局表示，已確認過去24小時有210人在以色列的空襲中喪命，使得到目前為止在這場戰爭中喪生的巴勒斯坦人，達到2萬1,320人，將近加薩人口的1%。可能還有數千人被掩埋在廢墟裡或失蹤。
在戰爭的過程中，以色列軍方對平民死亡表示遺憾，但指控巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)在人口稠密的地區活動，並把平民當作人肉盾牌，但哈瑪斯否認了這項指控。
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