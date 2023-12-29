中國經濟2024恐更糟　國際十大投行券商悲觀看待房地產市場

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美國企業研究所（American Enterprise Institute）學者史劍道（Derek Scissors）表示，2024年中國經濟面臨的挑戰將不是GDP增長，而是經濟下行，若不進行重大市場改革，可能會陷入所謂的中等收入陷阱，即新興經濟體迅速擺脫貧困，卻又在達到高收入地位之前陷入困境。
報導提到，中國經濟走到今天這一步，並非一朝一夕的事，習近平上台後不願控制借貸，導致結構性問題加劇，更糟的是北京所推行的嚴格清零政策，並對私人企業進行全面打壓，這嚴重打擊了投資者信心，也重創了經濟中本該最有活力的部分，這些政策的後果，都可以從今年的經濟放緩中看出，如需求低迷、消費疲軟、通貨緊縮風險等。
與此同時，房地產危機也在進一步加深，碧桂園等大型開發商已被推向崩潰邊緣並蔓延到銀行部門，違約、全國性抗議頻傳。外國企業亦對北京日益增強的審查越來越警惕，並加速撤離該國，導致第3季度中國的外國直接投資（FDI）指標，出現1998年以來的首次負值；上海美國商會9月的一項調查顯示，只有52%的受訪者對未來5年商業前景持樂觀態度，為1999年該項調查開始以來的最低值。
包括高盛、摩根士丹利、瑞銀在內的10家大型投資銀行和券商認為，中國房地產行業的建築活動，未來一年將繼續處於衰退，如果這些是真的，那麼中國房地產業將連續3年處於收縮狀態，儘管中國政府推出了許多刺激房屋需求的措施，但房地產市場的下降趨勢還沒有結束。
雖然標普全球評等公司維持中國經濟2024年成長4.6%的預期，但也提醒中國經濟成長放慢至2.9%的可能，要看房地產業的表現如何。分析認為，2023年最後一個季度即將結束，中國房地產下行的影響，會在2024年進一步展現出來，並繼續拖累中國的經濟復甦，房地產銷售將繼續在「負循環」中打轉。