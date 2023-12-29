小S被預言「2024婚姻會出事」夫妻星座都上榜！她驚：感覺會離婚
女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚18年，育有3位可愛又漂亮的女兒，小S也經常曝光幸福甜蜜的家庭日常。不過，小S近期錄製《小姐不熙娣》時，她和許雅鈞的星座雙雙成為2024年婚姻生活可能出問題的前三名，讓她不禁看呆，「怎麼感覺2024好像會離婚！」
記者詹鎰睿／綜合報導
星座專家安格斯在節目上公開「2024年哪些星座婚姻生活有毛病？」結果小S的星座雙子座，與老公許雅鈞的星座獅子座，分別成為第三、第二名，一撕開答案時，小S還驚訝直呼：「我老公耶！」讓她不禁發抖。
安格斯解釋，2024年的雙子座會在相處上面出現問題，個性會降為0，而且在明年1月就會變得非常明顯，同時還會有水逆的現象發生，直指雙子座明年忙碌，與和另一半相處時間變少，「妳留給他的時間很少，變得很容易找架吵」。
至於獅子座，安格斯形容「明年糾察隊魂附身！」接著看向小S，「妳沒耐心，他又糾察隊，所以就更會...」小S聽完後表示：「我最討厭糾察隊了！」接著又意有所指的默默發聲，「怎麼感覺2024好像會離婚，只能感謝老天啊！」坦承喝醉後會失控飆罵老公，但小S也解釋，「那都不是真正的我，我很愛我的老公！」
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