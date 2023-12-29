台啤雲豹增添啦啦隊韓國女神「李雅英」！身高170公分超辣長腿
台啤永豐雲豹職業籃球隊今(29日)宣布旗下啦啦隊「浪LIVE電豹女」網羅韓職應援女神李雅英(이아영)加盟，身高170公分的她，不僅有著放電的魅力電眼，修長雙腿更是註冊商標，未來桃園雲豹主場，李雅英必定成為全場新嬌點。
記者吳政紘/綜合報導
李雅英應援資歷豐富，除足球、排球及籃球外，更曾任職韓國樂天巨人、起亞虎及NC恐龍等職棒啦啦隊，性格活潑開朗的她廣受粉絲喜愛，今年還是NC恐龍啦啦隊票選人氣王。
除此之外，李雅英也具有職業模特兒身份，因為工作關係曾多次來台，對台灣籃球有著深刻印象，她表示：「我對台啤永豐雲豹籃球隊印象很深刻，覺得球隊非常認真經營，連續兩年都有找NBA超級球星加入，那時我在韓國還有跟朋友討論過，有機會如果能來台灣看球賽該有多好，沒想到今年因緣際會能夠加入浪LIVE電豹女，真的是太開心了。」
台啤永豐雲豹球團今年不僅球員外援大補強，啦啦隊也是不惶多讓，希望場上場外都能帶給球迷耳目一新的感受。李雅英初登板將在1月20及21號，她緊張地說：「能加入台灣的職業啦啦隊很像一場夢幻旅程，我會拿出最好的表現給台灣球迷看，更會和浪LIVE電豹女的學姊們一起努力!希望大家能夠多多支持我們! FIGHTING!」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁