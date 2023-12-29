桌菜超越自助餐！上班族尾牙就愛酒水助興　科技業舉辦意願高

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也因為尾牙是歡聚的場合，1111人力銀行表示，上班族最偏愛的用餐形式，就是可以好好交流感情的宴席桌菜41.0%，能夠一邊取餐一邊分享的飯店自助餐37.8%排在第二。至於在尾牙場上的周邊娛樂，上班族也很務實，最感興趣的是可以烘托氣氛的酒水暢飲助興44.4%，其次才是夜市熱門遊戲34.2%、扭蛋機台28.3%、抓娃娃機24.2%，新興的韓式貼拍機19.6%只排到第5名。
此外，調查發現，舉辦尾牙意願最高的是科技業，意願最低的則是百貨販售業。1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，企業舉辦尾牙，主要目的在於感謝員工一整年的付出，同時凝聚來年的向心力。
根據經濟部的統計，電腦及資訊服務業市場規模逐年擴展，今年前3季營業額增至4,080億元，年增9.9%，全年可望挑戰5,500億元的新高，獲利表現也反映在尾牙的規模，再加上過去三年許多企業都停辦大型尾牙，今年開始擴大舉辦，提振士氣，因此舉辦尾牙的比例最高。
至於百貨販售業，1111人力銀行表示，今年刷新了歷史紀錄，零售業營業額連26個月正成長，但年底正逢節慶大檔期，業績爆發，相關產業多以獎金分紅犒勞，或者調整到年後開工再舉辦春酒，避開業績高峰，全力衝刺銷售。
另一方面，調查中也發現，2成上班族已經確定吃不到尾牙，除了公司向來沒有尾牙，也有節省成本開支、通常舉辦春酒、獲利不如預期等原因。
1111人力銀行表示，沒有舉辦尾牙、春酒的企業會以那些替代形式慰勞員工，結果發現佔比最高的是默默取消假裝一切沒發生46.4%，另外有部分企業會將經費折現金發給員工24.1%，或者轉成禮券17.8%。