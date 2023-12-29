桌菜超越自助餐！上班族尾牙就愛酒水助興　科技業舉辦意願高

▲今（2023）年尾牙舉辦率有回升，尤其科技業舉行尾牙的意願較高。（示意圖／shutterstock）
▲今（2023）年尾牙舉辦率有回升，尤其科技業舉行尾牙的意願較高。（示意圖／shutterstock）

記者林志怡／台北報導

1111人力銀行近期公佈「上班族尾牙潛規則暨期待度調查」，而這次調查發現，雖今（2023）年尾牙舉辦率有回升，尤其科技業舉行尾牙的意願較高，但上班族對於尾牙活動並不熱衷、期待指數僅有5.3分，最關心的還是有沒有抽獎，且偏愛可以好好交流感情的宴席桌菜，其次是有互動感的飯店自助餐。

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1111人力銀行指出，今年有7成1的上班族確定可以吃到尾牙，比起疫情期間只有6成已經回升，但對比疫情前8成6上班族有尾牙，還沒有全面恢復，可以看出企業舉辦尾牙的慣例，因為近幾年疫情的攪局，已經出現更多彈性的方式。其中占比最高的是以全公司餐宴的方式辦理佔61.4%、其次才是部門自行辦理24.5%、團體表演11.1%等形式。

也因為尾牙是歡聚的場合，1111人力銀行表示，上班族最偏愛的用餐形式，就是可以好好交流感情的宴席桌菜41.0%，能夠一邊取餐一邊分享的飯店自助餐37.8%排在第二。至於在尾牙場上的周邊娛樂，上班族也很務實，最感興趣的是可以烘托氣氛的酒水暢飲助興44.4%，其次才是夜市熱門遊戲34.2%、扭蛋機台28.3%、抓娃娃機24.2%，新興的韓式貼拍機19.6%只排到第5名。

此外，調查發現，舉辦尾牙意願最高的是科技業，意願最低的則是百貨販售業。1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，企業舉辦尾牙，主要目的在於感謝員工一整年的付出，同時凝聚來年的向心力。

根據經濟部的統計，電腦及資訊服務業市場規模逐年擴展，今年前3季營業額增至4,080億元，年增9.9%，全年可望挑戰5,500億元的新高，獲利表現也反映在尾牙的規模，再加上過去三年許多企業都停辦大型尾牙，今年開始擴大舉辦，提振士氣，因此舉辦尾牙的比例最高。

至於百貨販售業，1111人力銀行表示，今年刷新了歷史紀錄，零售業營業額連26個月正成長，但年底正逢節慶大檔期，業績爆發，相關產業多以獎金分紅犒勞，或者調整到年後開工再舉辦春酒，避開業績高峰，全力衝刺銷售。

另一方面，調查中也發現，2成上班族已經確定吃不到尾牙，除了公司向來沒有尾牙，也有節省成本開支、通常舉辦春酒、獲利不如預期等原因。

1111人力銀行表示，沒有舉辦尾牙、春酒的企業會以那些替代形式慰勞員工，結果發現佔比最高的是默默取消假裝一切沒發生46.4%，另外有部分企業會將經費折現金發給員工24.1%，或者轉成禮券17.8%。

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