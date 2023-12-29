談兩岸議題！吳欣盈強調「必須和平」：承諾當選重新啟動談判
民眾黨副總統候選人吳欣盈日前接受《自由亞洲電台》專訪，面對是否支持「一個中國」原則？吳欣盈表示，國際組織大多以一個中國為主，自己是務實主義者，所以兩岸必須和平，在現有的空間裡頭，降低戰爭機率。
記者孫唯容／綜合報導
吳欣盈表示，自己是中華民國的國民，但是祖先也是從中國來的，中華文化也是在她的DNA裡頭，「蔡英文之前也有提到說，一個人不用為認同道歉，我是覺得台灣必須保持和平自主的生活，在中國願意跟我們在有溝通與討論的空間，我們就有機會跟他談。」
面對兩岸關係議題，吳欣盈直言，其實跟中美關係息息相關，她聽到很多不同外界的聲音，中美關係目前是30年來最糟糕的一段時間，台灣就像乒乓球，都在中美關係的前提下被考慮，她認為，台灣只是一個規則接受者，所以應該要提升自身競爭力。
兩岸關係是「兩國關係」或是「一國兩岸」？吳欣盈表示，台灣必須保持和平自主生活，跟中國有溝通討論空間，她尊重民眾黨跟柯文哲主席的兩岸政策，就是「台灣自主、兩岸和平」，目前就是維持現狀。吳欣盈也認為九二共識時空背景有些模糊，希望重新把定義釐清，如果有機會執政，會再跟中國討論。