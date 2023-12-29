基隆父子檔議員詐領「千萬助理費」！違法收政治獻金 下場慘了
民進黨基隆市議員張秉鈞與前議員父親張錦煌、母親陳瓊茹，涉嫌以「人頭助理」方式詐領助理費、春節慰問金，金額高達上千萬；法院審理後，今（29）日判決張秉鈞1年4月徒刑，另涉犯政治獻金罪判4個月徒刑，緩刑5年；張錦煌判2年有期徒刑，同樣緩刑5年；陳瓊茹判1年11個月徒刑，同樣緩刑5年。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，張錦煌夥同妻子共謀，找來長年在地擺攤賣臭豆腐的攤商吳男、陳姓親戚當人頭，兩人皆未實際從事議員助理工作，竟向議會詐領公費助理費及春節慰問金，從2009年至2022年3月間，一共詐領了高達956萬5895元，而張秉鈞則延續其父作法，2018年上任後，共詐得119萬2089元。此外，張秉鈞3月24日登記民主進步黨基隆市第11屆立法委員初選，未向監察院申報政治獻金專戶，由張錦煌轉交從游振發處所收受捐贈贊助參選立委的政治獻金100萬元。
法院審理後，依貪污治罪條例共同犯利用職務機會詐取財物罪，判處張秉鈞有期徒刑1年11月，褫奪公權4年，另依政治獻金法未經許可設立專戶而收受政治獻金罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。緩刑5年期間付保護管束，並需向公庫支付80萬元和提供義務勞務120小時，褫奪公權4年。張錦煌部分，依共同犯利用職務機會詐取財物罪，判處應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並向公庫支付100萬元，褫奪公權4年。
陳瓊茹依共同犯利用職務機會詐取財物罪，判處應執行有期徒刑1年11月，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並需向公庫支付60萬元和提供40小時義務勞務，褫奪公權4年。陳男和吳男依幫助公務員犯利用職務機會詐取財物罪，各判處應執行有期徒刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束等。全案可上訴。